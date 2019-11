Fedez si prende gioco di Marco Carta

Fedez prende in giro Marco Carta, il cantante finito nei guai per aver rubato 6 t-shirt lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano.

Su Instagram il rapper posta una storia in cui il suo fedele compare, Luis Sal, indossa una t-shirt con l’etichetta ancora attaccata. E scrive a commento dell’immagine: “Luis Sal is the new Marco Carta”. Aggiungendo: “Che bello che sei oggi, l’etichetta quando la togli?”.

Marco Carta, il cantante di Amici accusato di furto, è stato recentemente assolto perché “il fatto non sussiste”.

Il giudice Stefano Caramellino ha ritenuto “insufficiente e contraddittoria” la prova che Marco Carta abbia concorso nel furto delle magliette. Lo scrive Caramellino nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 31 ottobre nel processo abbreviato ha assolto “per non avere commesso il fatto” il cantante dall’accusa.

Secondo il giudice “l’ipotesi ricostruttiva alternativa” della difesa “è confortata da ‘elementi di conferma’”

Ma il rapper, incurante della sentenza, ha preferito continuare a ironizzare sulla vicenda umiliante. Carta, almeno per ora, non ha replicato.

Potrebbero interessarti Così Jennifer Aniston ringrazia i 20 milioni di follower su Instagram Il dramma di James Van Der Beek: “Mia moglie ha abortito. Abbiamo perso il nostro sesto figlio” Bella Thorne: “Il video in cui piangevo per la morte di mio padre trasformato con deep fake”

Marco Carta chiede il rito abbreviato per il furto di magliette alla Rinascente di Milano

Marco Carta è stato rilasciato dopo l’accusa di furto a Milano