Petrolio, le anticipazioni della terza puntata in onda su Rai 2

Questa sera, venerdì 20 dicembre 2019, va in onda un doppio appuntamento con Petrolio, il programma d’informazione condotto da Duilio Giammaria.

Questa sera ci aspetta “La cena di Natale” e “Tempo da lupi” su Rai 2 a partire dalle 21:20.

Di seguito, le anticipazioni del doppio appuntamento di stasera.

Petrolio, le anticipazioni della terza puntata: La cena di Natale

Nella prima puntata in onda questa sera, 20 dicembre 2019, intitolata La cena di Natale Petrolio indaga sul mondo del cibo a pochi giorni dalle feste natalizie, dal caviale made in Italy al salmone norvegese, per poi passare al pesce d’allevamento. E poi come non parlare del panettone e del cioccolato, tutto quello che bisogna sapere per arrivare preparati al Natale.

Poi ci sarà un sorprendente reportage dalla Svezia che racconterà il ciclo virtuoso della produzoine del cibo, dalle serre verticali ai ristoranti, dal riciclo del cibo andato a male al repurero degli scarti che, trasformati in biogas, alimentano la flotta degli autobus cittadini di Malmo. E si parlerà anche dell’allevamento di salmone norvegese e di spigole e orate in Italia, in Grecia e in Turchia: quali sono le differenze e come acquistare nel modo giusto il pesce?

Poi si parlerà anche del dietro le quinte del panettone artigianale e su come bere vini e spumanti di qualità a prezzi accettabili.

Gli ospiti in questa prima parte di puntata saranno l’agronomo Duccio Caccioni, l’enologa Cristiana Lauro e lo chef Fabio Picchi.

Petrolio, le anticipazioni della terza puntata: Tempo da lupi.

Nella seconda parte del programma di Petrolio invece si parlerà della storia di Slava, il giovane lupo proveniente dall’Este Europa arrivato fino alle sponde occidentali dell’Atlantico. La convivenza tra uomo e lupo è possibile?

Gli inviati di Petrolio, tra le Alpi del Trentino e le riserve naturali dell’Appennino, parleranno della salvaguardia del re dei boschi e chi invece ne chiede a gran voce il ridimensionamento per paura: sono oltre 2500 i lupi nelle foreste italiane. Il lupo è un animale considerato estinto negli anni ’70, decimato dall’uomo, eppure è tornato.

Ma si può convivere e anzi addomesticare il lupo? Tra gli ospiti della serata a Petrolio vedremo la zoologa Mia Canestrini, Francesca Marucco responsabile del progetto Life Wolf Alps.

Petrolio va in onda con un doppio appuntamento venerdì 20 dicembre 2019, alle ore 21:20 su Rai 2.