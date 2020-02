Stasera in tv 19 febbraio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 19 febbraio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 19 febbraio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 19 febbraio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – C’est la vie – Prendila come viene

Questa sera va in onda su Rai 1 il film C’est la vie – Prendila come viene, con Jean-Pierre Bacri e Gilles Lellouche.

Trama: Max è un wedding planner navigato e logorato alla vigilia di un matrimonio e di una consegna. L’ultima corvee è un ricevimento di nozze nel giardino di un castello del XVII secolo con sposa vaga, sposo pretenzioso, commensali borghesi e un’equipe fedele quanto incompetente. Julien, valletto melanconico innamorato del ‘bel parlare’, James, animatore de mode’, Guy, fotografo scroccone, Josiane, amante (im)paziente di Max, Adele, delfina irascibile di Max, Samy, cameriere clandestino, sono alcuni dei membri di una brigata multietnica occupata a rendere indimenticabile il giorno più bello di Pierre ed Helena. Niente ovviamente andrà come previsto e quelli che dovevano sorvegliare la riuscita dell’evento finiranno loro malgrado per boicottarlo.

Il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il cacciatore 2

Questa sera su Rai 2 va in onda la prima puntata de Il cacciatore 2, seconda stagione della fiction crime che prende ispirazione dal romanzo autobiografico del magistrato Alfonso Sabella Il cacciatore di mafiosi con protagonista Francesco Montanari.

Trama: Nel giorno del suo matrimonio con Giada, Saverio riceve dal pentito Tony Calvaruso, l’indirizzo della villa dove potrebbe nascondersi Giovanni Brusca. Saverio deve restare lucido e concentrato… Liberamente tratto dal libro “Cacciatore di mafiosi” di Alfonso Sabella.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto, la storica trasmissione dedicata alla ricerca di persone scomparse.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – CR4 La repubblica delle donne

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di CR4 La repubblica delle, il programma di Piero Chiambretti con tanti nuovi ospiti.

STASERA IN TV 19 FEBBRAIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Chi vuol essere milionario?

Su Canale 5 stasera torna l’appuntamento con Chi vuol essere milionario, il programma di Gerry Scotti.

GUIDA TV 19 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Il mistero delle pagine perdute

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Il mistero delle pagine perdute, con Nicolas Cage, Jon Voight e Harvey Keitel.

Trama: In questa seconda avventura, Benjamin Franklin Gates dovrà risolvere il mistero dell’assassinio di Abraham Lincoln, grazie al ritrovamento di diciotto pagine di un antico diario.

Trailer:

PROGRAMMI TV 19 FEBBRAIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata del documentario Atlantide.

PROGRAMMI TV 19 FEBBRAIO 2020: TV8

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 20 febbraio 2020, programmi e film: Don Matteo, Mamma o papà, MasterChef Stasera in tv martedì 18 febbraio 2020, programmi e film: Pechino Express, Al posto tuo, La pupa e il secchione Stasera in tv lunedì 17 febbraio 2020, programmi e film: L’amica geniale – Storia del nuovo cognome, Grande Fratello Vip

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 107 Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent Audizioni Prima TV

Su Tv8 questa sera va in onda la nuova puntata in prima visione di Italia’s Got Talent: chi riuscirà a convincere i giudici?

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Un figlio all’improvviso

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Un figlio all’improvviso, con Sebastien Thiery e Vincent Lobelle.

Trama: André e Laurence vengono approcciati al supermercato da uno strano giovane che ruba loro il carrello della spesa e una volta rientrati a casa se lo trovano nuovamente tra i piedi. Il ragazzo è sordo e parla in maniera incomprensibile, tuttavia, ciò che risulta chiaro fin dal principio è che si rivolge a entrambi chiamandoli mamma e papà. La coppia, che non ha mai avuto figli, non sa come affrontare la situazione; se Laurence riscopre un sentimento di maternità sopito, Andé proprio non ne vuole sapere.

Trailer:

STASERA IN TV 19 FEBBRAIO 2020: SKY UNO

20:00 – MasterChef Magazine Ep. 39 Prima TV

20:15 – Cuochi d’Italia Ep. 13

21:30 – Italia’s Got Talent Audizioni Prima TV

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Italia’s Got Talent: chi riuscirà a convincere i giudici?

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI