Questa sera, mercoledì 19 febbraio 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda C’est la vie Prendila come viene, film del 2017 per la regia di Olivier Nakache e Éric Toledano. La pellicola è stata distribuita in Italia il 1º febbraio 2018 a seguito dell’anteprima andata in proiezione alla 12ª edizione della Festa del Cinema di Roma.

Ma vediamo tutte le informazioni sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in diretta tv e in streaming.

C’est la vie Prendila come viene film: trama

L’esperto wedding planner Max Angély viene incaricato di sovrintendere al matrimonio di Pierre e Héléna, che si terrà presso un castello rinascimentale, proprio il giorno del suo compleanno; Max dovrà però fare i conti con un personale difficile e “ribelle”. I problemi che scaturiscono dalle molteplici incomprensioni andranno ad intrecciarsi con le sue vicende personali.

C’est la vie Prendila come viene film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Jean-Pierre Bacri – Max Angély

– Max Angély Gilles Lellouche – James

– James Jean-Paul Rouve – Guy

– Guy Benjamin Lavernhe – Pierre

– Pierre Vincent Macaigne – Julien

– Julien Eye Haïdara – Adèle

– Adèle Suzanne Clément – Josiane

– Josiane Hélène Vincent – Geneviève

– Geneviève Alban Ivanov – Samy

– Samy Judith Chemla – Héléna

– Héléna William Lebghil – Seb

– Seb Kévin Azaïs – Patrice

– Patrice Antoine Chappey – Henri

– Henri Manmathan Basky – Roshan

– Roshan Khereddine Ennasri – Nabil

– Nabil Gabriel Naccache – Bastien

– Bastien Nicky Marbot – Bernard

– Bernard Manickam Sritharan – Kathir

– Kathir Jackee Toto – Nico

– Nico Paramasamy Jeasavan – Hubert

– Hubert Grégoire Bonnet – Valery Leprade

C’est la vie Prendila come viene film: trailer

Qui di seguito il trailer ufficiale del film:

Diretta tv e streaming

Dove vedere C’est la vie Prendila come viene? Il film va in onda questa sera – mercoledì 19 febbraio 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.