C’est la vie Prendila come viene trama: di cosa parla il film in onda stasera su Rai 1

Questa sera Rai 1 propone ai suoi telespettatori C’est la vie Prendila come viene, un film francese del 2017 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano con Jean-Pierre Bacri e Gilles Lellouche. La pellicola è stata presentata in anteprima alla 12ª edizione della Festa del Cinema di Roma.

C’est la vie – Prendila come viene: tutto quello che c’è da sapere sul film

La trama

Max è un wedding planner navigato e logorato alla vigilia di un matrimonio e di una consegna. L’ultima corvee è un ricevimento di nozze nel giardino di un castello del XVII secolo con sposa vaga, sposo pretenzioso, commensali borghesi e un’equipe fedele quanto incompetente. Julien, valletto melanconico innamorato del ‘bel parlare’, James, animatore de mode’, Guy, fotografo scroccone, Josiane, amante (im)paziente di Max, Adele, delfina irascibile di Max, Samy, cameriere clandestino, sono alcuni dei membri di una brigata multietnica occupata a rendere indimenticabile il giorno più bello di Pierre ed Helena. Niente ovviamente andrà come previsto e quelli che dovevano sorvegliare la riuscita dell’evento finiranno loro malgrado per boicottarlo.

C’est la vie Prendila come viene trama: ecco il trailer

Diretta tv e streaming

Dove vedere C’est la vie Prendila come viene? Il film va in onda questa sera – mercoledì 19 febbraio 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Potrebbero interessarti X Factor 2020, svelate le trattative con un nuovo giudice Diana Del Bufalo ha un nuovo fidanzato dopo la rottura con Paolo Ruffini: ecco chi è Skianto, Fantastico Show: gli ospiti della seconda puntata del programma di Filippo Timi

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.