Il cacciatore 2: trama, cast e streaming della serie di Rai 2

Parte stasera, 19 febbraio 2020, Il cacciatore 2, la popolare serie di Rai 2 giunta alla seconda stagione. Nel cast tanti attori famosi come Francesco Montanari. In tutto quattro imperdibili prime serate per una coproduzione Cross Productions, Beta Film in collaborazione con Rai Fiction.

Per tutti i fan l’appuntamento è a partire dal 19 febbraio su Rai 2 alle 21.20. La serie è liberamente ispirata alla vera storia del magistrato Alfonso Sabella, raccontata nel suo libro edito da Mondadori Cacciatore di mafiosi. Il cacciatore 2 è diretta da Davide Marengo e creata da Marcello Izzo, Silvia Ebreul e Alfonso Sabella. Ma qual è la trama, il cast e le anticipazioni della serie con Francesco Montanari? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il cacciatore 2 trama, di cosa parla la serie

La seconda stagione de Il cacciatore vede nuovamente protagonisti il giovane PM Saverio Barone, interpretato da Francesco Montanari, in contrapposizione al boss Giovanni Brusca (Edoardo Pesce), capo di Cosa Nostra, nonché l’uomo che si è occupato della detenzione di Giuseppe Di Matteo e che tiene segregato il bambino da qualche parte nel suo immenso territorio.

Il Pm Barone era infatti entrato a far parte dell’antimafia di Palermo il 23 novembre 1993, proprio il giorno in cui Giuseppe Di Matteo, 12 anni, figlio del pentito Santino Di Matteo, viene rapito dalla mafia di Corleone.

Per il giovane magistrato riportare a casa quel bambino e farla pagare ai boss diventa l’obiettivo della propria carriera. All’inizio di questa stagione, secondo la trama de Il Cacciatore 2, Barone ottiene dal pentito Tony Calvaruso (Paolo Briguglia) la posizione esatta del nascondiglio di Brusca e si sente ormai a un passo dall’arrestarlo.

Il personaggio interpretato da Montanari sembra ora più maturo, visto che è riuscito a far coesistere l’ossessione per il suo lavoro con la vita privata, dando più spazio a Giada (Miriam Dalmazio) e a sua figlia Carlotta.

Anche per gli altri personaggi de Il cacciatore 2 si avvicina un momento di svolta. Il collega e miglior amico di Saverio Carlo Mazza capisce che arrestare Brusca significa mantenere una promessa che ha fatto a sua moglie Teresa (Rosalba Battaglia) tre anni prima: nel momento in cui avrebbe arrestato l’assassino del suo amico Giovanni Falcone avrebbe lasciato l’antimafia.

Quel giorno adesso sembra vicinissimo e Carlo si sente un po’ in difficoltà, anche perché Saverio non sa nulla. Carlo è davvero pronto per lasciare? La caccia a Giovanni Brusca, vero fil rouge della serie Il cacciatore, prosegue in maniera avvincente ma anche pericolosa. Sarà infatti Giada ancora una volta a salvare suo marito, dando una grande dimostrazione d’amore che tuttavia non sarà priva di conseguenze.

Appuntamento con i primi due episodi della serie Il cacciatore 2 per il 19 febbraio 2020 in prima serata su Rai 2. Al centro della trama vite degli uomini che, nel bene e nel male, hanno scritto una pagina indelebile della storia d’Italia. Da un lato gli uomini della giustizia, costretti a vivere all’ombra del pericolo, mentre cercano di preservare un barlume di umanità e proteggere le persone che amano; dall’altro i boss, belve in fuga, ferite, ma capaci di rispondere alle minacce con una violenza implacabile.

Soprattutto c’è una nuova mafia che emerge e si contrappone a quella corleonese di Brusca. Bernardo Provenzano (Marcello Mazzarella) a Corleone c’è nato, ma oggi crede in una mafia diversa, che non spara più, che non fa rumore, che non combatte lo Stato con le bombe, ma che si rende indivisibile e silenziosa e che si insedia anche nelle istituzioni.

Alfiere perfetto di Provenzano è Pietro Aglieri (Gaetano Bruno), boss profondamente religioso, atletico, colto, cerebrale, emblema di una mafia nuova e diversa che punta a prendersi tutto. E a spazzare via Corleone.

La trama completa della fiction di Rai 2

Il cacciatore 2 cast, attori e personaggi

Tanti gli attori famosi e amati dal pubblico presenti nel cast de Il Cacciatore 2, la serie di Rai 2 in onda con i nuovi episodi per quattro serate a partire dal 19 febbraio. Tra tutti Francesco Montanari, nei panni del protagonista, il pm Saverio Barone. Edoardo Pesce interpreta invece il boss Giovanni Brusca. Tra gli altri attori del cast ricordiamo Miriam Dalmazio, Francesco Foti, Roberto Citran, Alessio Praticò, Marco Rossetti, Francesca Inaudi e Gaetano Bruno.

Potrebbero interessarti Skianto, Fantastico Show: gli ospiti della seconda puntata del programma di Filippo Timi Skianto, Fantastico Show: le anticipazioni della seconda puntata Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera giovedì 20 febbraio 2020

Il cacciatore 2, dove vedere la serie in tv e streaming

La serie tv Il cacciatore 2 va in onda in prima visione per quattro serate a partire da mercoledì 19 febbraio 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming la fiction grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming