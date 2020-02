Il cacciatore 2 trama: di cosa parla la serie di Rai 2 con Francesco Montanari

Parte stasera, 19 febbraio 2020, Il cacciatore 2, la seconda stagione della popolare fiction con Francesco Montanari: ma qual è la trama e di cosa parla la serie tv? La storia vede al centro il giovane PM Saverio Barone nella sua ricerca del boss Giovanni Brusca (Edoardo Pesce), capo di Cosa Nostra, che si è occupato della detenzione di Giuseppe Di Matteo e che tiene segregato il bambino da qualche parte nel suo immenso territorio.

I primi due episodi vanno in onda stasera, 19 febbraio 2020, in prima serata su Rai 2 dalle 21.20. Ma qual è la trama de Il Cacciatore 2? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il pm Saverio Barone è entrato a far parte dell’antimafia di Palermo il 23 novembre 1993, proprio il giorno in cui Giuseppe Di Matteo, 12 anni, figlio del pentito Santino Di Matteo, venne rapito dalla mafia di Corleone.

Così l’obiettivo del giovane magistrato diventa quello di fare giustizia e riportare a casa quel bambino. All’inizio di questa stagione, secondo la trama de Il Cacciatore 2, Barone ottiene dal pentito Tony Calvaruso (Paolo Briguglia) la posizione esatta del nascondiglio di Brusca e si sente ormai a un passo dall’arrestarlo.

Proprio quando l’arresto del boss sembra più vicino, però, ecco che per certi versi le cose sembrano complicarsi. Il collega e miglior amico di Saverio Carlo Mazza capisce che arrestare Brusca significa mantenere una promessa che ha fatto a sua moglie Teresa (Rosalba Battaglia) tre anni prima: nel momento in cui avrebbe arrestato l’assassino del suo amico Giovanni Falcone avrebbe lasciato l’antimafia.

Quel giorno adesso sembra vicinissimo e Carlo si sente un po’ in difficoltà, anche perché Saverio non sa nulla. Carlo è davvero pronto per lasciare? Alla fine sarà Giada, la moglie del personaggio interpretato da Francesco Montanari, a salvarlo, dando una grande dimostrazione d’amore che tuttavia non sarà priva di conseguenze.

La trama de Il Cacciatore è liberamente ispirata alla vera storia del magistrato Alfonso Sabella, raccontata nel suo libro Cacciatore di Mafiosi (edito da Mondadori). In tutto quattro prime serate su Rai 2 a cominciare dal 19 febbraio 2020.

La fiction analizza le vite degli uomini che, nel bene e nel male, hanno scritto una pagina indelebile della storia d’Italia. Da un lato gli uomini della giustizia, costretti a vivere all’ombra del pericolo, mentre cercano di preservare un barlume di umanità e proteggere le persone che amano; dall’altro i boss, belve in fuga, ferite, ma capaci di rispondere alle minacce con una violenza implacabile.

Inoltre nella trama della seconda stagione de Il cacciatore 2 c’è una nuova mafia che emerge e si contrappone a quella corleonese di Brusca. Bernardo Provenzano (Marcello Mazzarella) a Corleone c’è nato, ma oggi crede in una mafia diversa, che non spara più, che non fa rumore, che non combatte lo Stato con le bombe, ma che si rende indivisibile e silenziosa e che si insedia anche nelle istituzioni. Alfiere perfetto di Provenzano è Pietro Aglieri (Gaetano Bruno), boss profondamente religioso, atletico, colto, cerebrale, emblema di una mafia nuova e diversa che punta a prendersi tutto. E a spazzare via Corleone.

La serie in onda dal 19 febbraio su Rai 2 si avvale inoltre di un cast di attori molto conosciuti. Oltre ai due protagonisti Francesco Montanari ed Edoardo Pesce, troviamo anche Miriam Dalmazio, Francesco Foti, Roberto Citran, Alessio Praticò, Marco Rossetti, Francesca Inaudi e Gaetano Bruno.