Questa sera, mercoledì 19 febbraio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Il mistero delle pagine perdute, film del 2007 per la regia di Jon Turteltaub. La pellicola, con protagonista Nicolas Cage, è il sequel de Il mistero dei Templari (2004).

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Il mistero delle pagine perdute film: trama

Per Benjamin Franklin Gates è in arrivo un nuovo mistero e una nuova caccia al tesoro: uno dei suoi antenati è accusato di avere preso parte alla cospirazione per uccidere Abraham Lincoln. Nel tentativo di scagionarlo verranno alla luce una serie di indizi che sembrerebbero condurre alla leggendaria città d’oro di Cibola. Cercando Cibola, Ben Gates dovrà affrontare molti ostacoli, per la maggior parte causati da Mitch Wilkinson, che tenta di dar lustro alla sua famiglia a discapito dei Gates.

Il mistero delle pagine perdute film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Nicolas Cage – Ben Gates

– Ben Gates Diane Kruger – Abigail Chase

– Abigail Chase Ed Harris – Mitch Wilkinson

– Mitch Wilkinson Justin Bartha – Riley Poole

– Riley Poole Jon Voight – Patrick Gates

– Patrick Gates Helen Mirren – Emily Appleton

– Emily Appleton Harvey Keitel – Peter Sadusky

– Peter Sadusky Bruce Greenwood – Presidente degli Stati Uniti

– Presidente degli Stati Uniti Ty Burrell – Connor

– Connor Michael Maize – Daniel

– Daniel Timothy V. Murphy – Seth

– Seth Armando Riesco – agente Hendricks

Il mistero delle pagine perdute film: trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Come fare per vedere Il mistero delle pagine perdute in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 10 febbraio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

