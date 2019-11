Stasera in tv 15 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv, venerdì 15 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv.

Ma cosa c’è stasera in tv, venerdì 15 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 15 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Bosnia-Italia (diretta)

Questa sera su Rai 1 va in onda la partita tra Bosnia e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei 2020: gli azzurri sono già qualificati, ma cercano importanti punti per entrare tra le otto teste di serie del tabellone nel torneo continentale.

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – The Good Doctor – Stagione 1 Episodio 11

Questa sera su Rai 2 arrivano in replica le puntate di The Good Doctor, la serie tv di cui è stata mandata in onda anche la seconda stagione. L’episodio di stasera, il numero 11 della prima stagione, si intitola “Un difficile distacco – prima parte”.

Trama: Shaun e Lea intraprendono un viaggio in auto improvvisato. Shaun guida, beve Tequila, canta il karaoke, tutto per la prima volta, e prova il suo primo bacio con Lea. È devastato quando Lea rivela che ha intenzione di trasferirsi a Hershey, in Pennsylvania, per lavorare nella carrozzeria della sua famiglia.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La tenerezza

Questa sera su Rai 3 va in onda il film La tenerezza, di Gianni Amelio, con Elio Germano e Micaela Ramazzotti, del 2017.

Trama: Lorenzo, che in passato è stato un famoso avvocato, vive in un bel palazzo antico al centro di Napoli. Dopo qualche infortunio professionale, Lorenzo è caduto in disgrazia e anche la sua vita familiare ne ha risentito, facendogli negare apparentemente senza ragione l’affetto ai figli Saverio ed Elena. Egoista e brusco, compagno solo del nipotino Francesco che sottrae alla scuola per educarlo alla sua maniera, Lorenzo si ritrova a cambiare grazie all’arrivo nell’appartamento di fronte al suo di Fabio e Michela, una giovane coppia con due bambini piccoli che arriva dal Nord. In breve, Lorenzo mette da parte il suo essere scorbutico e diffidente per diventare come uno di famiglia finché una sera succede qualcosa che sconvolgerà l’esistenza di tutti.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Questa sera su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto grado, il programma crime condotto come sempre da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi.

STASERA IN TV 15 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – L’isola di pietro 3

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata della fiction L’isola di pietro 3, con protagonista Gianni Morandi.

Trama: Mentre Elena e Caterina rientrano da Huston, dove la ragazza ha subito un’operazione agli occhi, dall’esito ancora incerto, Pietro salva una neonata da un incendio. Durante le indagini per ritrovare la madre della bambina e capire chi abbia appiccato le fiamme, Elena deve fare i conti con un lutto che non vuole affrontare e un nuovo Vicequestore, molto diverso da lei. Nel frattempo Caterina stenta a capire l’atteggiamento incostante di Diego. Il ragazzo sembra, infatti, nascondere un grande segreto.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 15 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Beautiful Creatures – La sedicesima luna

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Beautiful Creatures – La sedicesima luna, del 2013 con Alice Englert, Alden Ehrenreich, Emmy Rossum, Emma Thompson, Jeremy Irons, Viola Davis, Kyle Gallner.

Trama: Ethan Wate vive con il padre scrittore e la governante Amma in una noiosa cittadina da cui spera di andar via non appena finito il college. Mentre tutti i suoi compagni schivano Lena Duchaness, appena trasferitasi in città e nipote dell’eremita Macon, Ethan ne è misteriosamente attratto per via della straordinaria somiglianza con la ragazza che sogna in continuazione. Approfondendo la conoscenza, scopre che Lena è una Caster, la discendente di una famiglia di maghi che dovrà presto decidere se stare dalla parte delle forze del bene o di quelle del male. Un strano medaglione porterà Ethan a conoscere un segreto che, fin dai tempi della Guerra Civile, lega la sua famiglia a quella della ragazza. Ethan Wate vive con il padre scrittore e la governante Amma in una noiosa cittadina da cui spera di andar via non appena finito il college. Mentre tutti i suoi compagni schivano Lena Duchaness, appena trasferitasi in città e nipote dell’eremita Macon, Ethan ne è misteriosamente attratto per via della straordinaria somiglianza con la ragazza che sogna in continuazione. Approfondendo la conoscenza, scopre che Lena è una Caster, la discendente di una famiglia di maghi che dovrà presto decidere se stare dalla parte delle forze del bene o di quelle del male. Un strano medaglione porterà Ethan a conoscere un segreto che, fin dai tempi della Guerra Civile, lega la sua famiglia a quella della ragazza.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 15 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 c’è una nuova puntata di Propaganda Live, condotto come sempre da Diego Bianchi insieme a tutta la sua truppa.

PROGRAMMI TV 15 NOVEMBRE 2019: TV8

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 14 novembre, programmi e film: Un passo dal cielo, Adrian Stasera in tv mercoledì 13 novembre, programmi e film: Prodigi, Oltre la soglia Stasera in tv martedì 12 novembre, programmi e film: Enrico Piaggio, Il collegio, Le Iene

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 4 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – MasterChef Italia

Su Tv8 questa sera va in onda in replica un episodio di MasterChef Italia. Gli aspiranti cuochi saranno sottoposti a durissime prove di ogni tipo non solo in studio, ma anche in esterna, in situazioni particolari.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:25 – Se son rose

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Un viaggio a quattro zampe

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Un viaggio a quattro zampe, con Jonah Hauer-King, Ashley Judd, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Wes Studi.

Trama: Un cane affronta da solo un viaggio di oltre 400 miglia dopo che viene separato dall’amato umano Lucas, un aspirante studente di medicina e volontario in ospedale.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 15 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:45 – Tennis: ATP Finals 2019 (diretta)

21:00 – Tennis: ATP Finals 2019 (diretta)

Anche su Sky Sport Uno stasera va in onda il torneo con i migliori otto tennisti delle classifiche ATP di singolare e di doppio. Lo scorso anno hanno vinto Alexander Zverev e, nel doppio, M. Bryan/Sock.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily – 1^TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – X Factor 2019 – Live

Questa sera su Sky Uno va in onda in replica il quarto Live di X Factor 2019.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI