Questa sera, venerdì 15 novembre 2019, in prima serata su Italia 1 alle 21.20 va in onda il film Beautiful Creatures – La sedicesima luna, film fantastico diretto da Richard LaGravenese del 2013. Si tratta di un adattamento cinematografico del romanzo La sedicesima luna di Kami Garcia e Margaret Stohl.

Nel cast attori di successo come Alice Englert, Alden Ehrenreich, Emmy Rossum, Emma Thompson e Viola Davis. Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Beautiful Creatures: la trama

Protagonista della storia è Ethan Wate, un ragazzo che vive in una noiosa cittadina della Carolina del Sud da cui vorrebbe scappare subito dopo aver terminato la scuola superiore. Un giorno in città arriva una ragazza misteriosa, Lena Duchaness, nipote del temuto Macon Ravenwood.

Durante la notte Ethan ha strani sogni, in cui gli appare una bellissima ragazza. Quando incontra Lena capisce che è lei la donna che sognava, e cerca quindi di farci amicizia. La ragazza inizialmente è scortese nei suoi confronti, ma poi diventeranno amici e ben presto si innamoreranno.

Ma c’è un problema. Lena è una Maga, per cui al suo sedicesimo compleanno verrà Reclamata dalla Luce o dalle Tenebre, e se verrà reclamata da queste ultime potrebbe diventare cattiva al punto da uccidere il suo amato.

Ethan la ama così tanto che sarebbe disposto a tutto per lei, ma a volte anche l’amore non basta.

Beautiful Creatures La sedicesima luna: il cast completo

Tanti gli attori che fanno parte del cast di questo film fantastico diretto da Richard LaGravenese . I protagonisti sono Alice Englert e Alden Ehrenreich. Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Alden Ehrenreich: Ethan Wate

Alice Englert: Lena Duchaness

Viola Davis: Amma

Emmy Rossum: Ridley Duchaness

Emma Thompson: signora Lincoln

Jeremy Irons: Macon Ravenwood

Thomas Mann: Link

Kyle Gallner: Larkin Duchaness

Zoey Deutch: Emily Asher

Tiffany Boone: Savannah Snow

Margo Martindale: zia Del

Eileen Atkins: Gramma

Rachel Brosnahan: Genevieve Duchannes

Pruitt Taylor Vince: Lee

Robin Skye: signora Hester

Beautiful Creatures: il trailer del film

Ecco il trailer del film Beautiful Creatures, questa sera, 15 novembre 2019, dalle 21.20 su Italia 1:

Beautiful Creatures film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Beautiful Creatures in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 15 novembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

