La tenerezza: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, 15 novembre 2019, va in onda su Rai 3 il film di Gianni Amelio La tenerezza, pellicola del 2017 che presenta un cast d’eccezione con Micaela Ramazzotti, Elio Germano e Giovanna Mezzogiorno. Il film prende spunto dal romanzo La tentazione di essere felici di Lorenzo Marone.

Dopo un’ottima accoglienza da parte del pubblico e della critica, La tenerezza ha vinto quattro Nastri d’argento, un David di Donatello, un Globo d’oro e due Ciak d’oro. Un film quasi neorealista, che cerca di indagare a fondo l’animo umano.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

La tenerezza: la trama del film

Lorenzo è un anziano avvocato ormai in pensione, ricoverato in ospedale per un infarto. L’uomo, in questo momento di dolore, trova al suo fianco solo il nipote Francesco, che è molto affezionato a lui. Con i suoi due figli, Saverio ed Elena, invece l’uomo non ha un buon rapporto.

Dimesso dall’ospedale, nonno e nipote scoprono che i loro dirimpettai si sono trasferiti, e al loro posto è arrivata una nuova famiglia. Si tratta di Fabio (Elio Germano) e Michela (Micaela Ramazzotti), una giovane coppia con due bambini piccoli, che arrivano dal Nord.

Lorenzo, in cerca di attenzioni, trova nei nuovi vicini, e in particolare nella donna, la propria compagnia, con cui condividere la propria vita. Ma come si suol dire, non è tutto oro quel che luccica. Una sera, secondo la trama del film La tenerezza, l’uomo, tornando a casa, trova grande confusione nel palazzo. Qualcosa di grave è successo e sconvolgerà la vita di tutti.

La trama e il finale del film La tenerezza: ecco come finisce

La tenerezza film: il cast completo

Tanti attori famosi nel cast del film La tenerezza, diretto da Gianni Amelio. Tra gli attori principali, citiamo Micaela Ramazzotti, Elio Germano e Giovanna Mezzogiorno. Qui di seguito il cast completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Elio Germano: Fabio

Renato Carpentieri: Lorenzo

Greta Scacchi: Aurora

Arturo Muselli: Saverio

Giuseppe Zeno: Giulio

Giovanna Mezzogiorno: Elena

Micaela Ramazzotti: Michela

Maria Nazionale: Rossana

Enzo Casertano

Renato Carpentieri Jr.: Francesco

La tenerezza film: il trailer

Ecco il trailer completo del film La tenerezza, stasera 15 novembre 2019 in prima serata su Rai 3 dalle 21.20.

La tenerezza film: diretta tv e streaming

Ma dove vedere La tenerezza? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera 15 novembre 2019 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD.

Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Chi vuole gustare La tenerezza dovrà sintonizzarsi su Rai 3 venerdì 15 novembre 2019 alle ore 21:20.

Dove vedere Rai 3 in streaming