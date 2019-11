The Good Doctor, le anticipazioni dell’undicesima puntata

Partono in replica le puntate di The Good Doctor, la serie tv americana partita nel 2017 con protagonista un giovane Freddie Highmore nelle vesti del brillante Shaun Murphy.

La serie è stata già trasmessa su Rai 2 con la prima e la seconda stagione. Ma, forse per viziare ancora i suoi telespettatori, il secondo canale di Viale Mazzini ha deciso di riproporre in queste fredde serate di pioggia la seconda parte della prima stagione di The Good Doctor.

La serie è tratta dall’omonima serie tv sud-coreana ed è giunta alla terza stagione negli Stati Uniti, mentre qui in Italia arriverà a gennaio 2020.

Le puntate che andranno in onda questa sera sono la 11 e la 12 della prima stagione, intitolate rispettivamente Un difficile distacco, parte 1 e 2.

Di seguito, le anticipazioni delle due puntate in replica questa sera, 15 novembre 2019, di The Good Doctor.

The Good Doctor, le anticipazioni della puntata 11: Un difficile distacco – parte 1

In questa undicesima puntata, vediamo Shaun e Lea intraprendere un viaggio in auto improvvisato. Vediamo una versione ribelle di Shaun, che guida e beve tequila, si concede anche un canto al karaoke e finalmente dà il primo bacio, a Lea. Quando poi la ragazza gli comunica che ha intenzione di laciare il suo lavoro da ingegnere per tornare a lavorare nella carrozzeria di famiglia in Pennsylvania il mondo gli cade addosso.

In ospedale, nel frattempo, Melendez e il dottor Andrews operano due gemelle siamesi unite per la testa: una delle due, però, ha bisogno di un trapianto di rene, per cui quest’operazione ha la priorità.

Quando poi delle complicazioni durante l’operazione subentrano e la separazione prevista sei mesi dopo la prima operazione diventa imminente.

Nel frattempo, Jared chiede scusa a Coyle sperando dipoter riavere il suo lavoro, ma Coyle rifiuta le scuse. Claire giuria di mettere in ginocchio Coyle trovando tutte le donne che ha molestato. Nel frattempo Melendez dà prioriotà alla sua storia con Jessica.

The Good Doctor, Un difficile distacco – parte 2: le anticipazioni

Nella seconda puntata di The Good Doctor che andrà in onda questa sera, 15 novembre 2019, vediamo Shaun tornare in ospedale dopo la sua piccola gita con Lea e consegna a Glassman le sue due settimane di preavviso: il ragazzo vuole seguire Lea e trasferirsi con lei a Hershey.

Glassman e il dottor Melendez gli concedono una lettera di referenze, ma il direttore promette che si tirerà indietro se il ragazzo potrà rimanere. Dopo aver parlato con Claire, Shaun decide di rimanere.

Potrebbero interessarti Beautiful Creatures – La sedicesima luna, la trama e il finale del film fantasy Beautiful Creatures – La sedicesima luna: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1 L’isola di Pietro 3, trama e anticipazioni della quinta puntata in onda stasera, 15 novembre 2019

Nel frattempo, l’intervento alle gemelle siamesi diventa sempre più complicato: Katie non ha abbastanza flusso di sangue al cervello e ha difficoltà a riprendere conoscenze, mentre il cuore di Jenny sta cedendo.

Nonostante gli sforzi dei medici, Jenny muore sul tavolo della sala operatoria.

The Good Doctor vi aspetta venerdì 15 novembre 2019 in prima serata, ore 21:20, su Rai 2.

Dove vedere in tv e in streaming The Good Doctor