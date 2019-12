Stasera in tv 11 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 10 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 11 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – I Medici 3

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata della terza stagione de I Medici: come finirà per Lorenzo il Magnifico?

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Salemme il bello… della diretta

Questa sera su Rai 2 parte il nuovo programma di Salemme il bello… della diretta, il primo di tre appuntamenti dal vivo in compagnia dell’arte dell’artista napoletano con una delle sue commedie più amate dal pubblico, “Di mamma ce n’è solo una”.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilità di telefonare in diretta.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – CR4 – La repubblica delle donne

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento settimanale di CR4 – La repubblica delle donne, condotto da Piero Chiambretti.

STASERA IN TV 11 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia

21:25 – L’ora legale

Su Canale 5 stasera va in onda il film L’ora legale, con Ficarra e Picone.

Trama: In un piccolo centro come tanti del meridione, avvezzo a sindaci disonesti che si ricandidano alle elezioni come se nulla fosse, in vista delle elezioni amministrative si fa strada la lista civica di un professore che dichiara guerra a ogni forma di illegalita’. In paese i votanti si confrontano con l’idea di legalita’ e dell’agire secondo le norme. Anche Salvo e Valentino, gestori di un piccolo chiosco in comune, si schierano su fronti opposti al solo scopo di ottenere un ‘favore’ da chiunque diventi primo cittadino.

Trailer:

GUIDA TV 11 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – L’ultimo dei Templari

Su Italia 1 questa sera va in onda il film L’ultimo dei Templari con Nicolas Cage, Claire Foy, Ron Perlman, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Stephen Campbell Moore.

Trama: Durante il XIV secolo, quando la peste nera devasta l’Europa, a un cavaliere (Nicolas Cage) viene dato l’ordine di scortare, fino ad un monastero, una giovane donna (Claire Foy) accusata di stregoneria e sospettata di essere la responsabile della diffusione della peste. Convinto dell’innocenza della ragazza, il cavaliere e alcuni compagni di viaggio combatteranno per raggiungere una terra consacrata, dove poter provare l’innocenza della giovane e liberare l’Europa dalla maledizione della peste. Quello che il cavaliere ignora, e’ che le oscure forze del male lo stanno attendendo.

Trailer:



PROGRAMMI TV 11 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Atlantide, il programma di approfondimento storico e culturale con Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 11 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 66 Prima TV

21:30 – X Factor 2019

Su Tv8 questa sera va in onda la replica della puntata di X Factor 2019 della scorsa settimana.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Riddick

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Riddick, il terzo capitolo della saga con Vin Diesel.

Trama: Abbandonato su un pianeta deserto, Riddick riceve la visita di un gruppo di cacciatori di taglie guidati dallo psicopatico Santana

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 11 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:50 – Shakhtar D. – Atalanta (diretta)

20:55 – Bayer L- Juventus (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda la partita Inter vs Barcellona.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:15 – MasterChef USA 1^ TV

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata MasterChef USA.

