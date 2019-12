L’ultimo dei Templari: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 11 dicembre 2019, in prima serata su Italia 1 va in onda L’ultimo dei Templari, film del 2011 per la regia di da Dominic Sena. La pellicola vede come protagonista Nicolas Cage.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

L’ultimo dei Templari film: la trama

Ambientato nella prima metà del XVI secolo, il film racconta della guerra della Chiesa in Terrasanta per punire gli infedeli e liberare Gerusalemme. Al servizio del Papa come cavalieri ci sono Behman (Nicolas Cage) e Felson (Ron Perlman) che, entrambi stanchi degli orrori che sono stati costretti a vedere e oppressi dalla colpa di aver ucciso degli innocenti, decidono di disertare per fare ritorno nelle loro terre. Così scoprono che il loro paese è stato colpito da un’epidemia di peste che ha decimato la popolazione. Anche se disertori, i due cavalieri vengono graziati e incaricati di catturare la strega (Claire Foy) responsabile della pandemia, per condurla ad un monastero e costringerla a spezzare il maleficio. Ai due si uniscono il prete Debelzaq (Stephen Campbell Moore), il guerriero Eckhardt (Ulrich Thomsen), il truffatore Hagamar (Stephen Graham) e il giovane chierico Kay (Robert Sheehan).

Durante il tragitto, però, una serie di misteriosi e inspiegabili episodi portano alla morte di Hagamar e Eckhardt. Inizialmente molto incerto della colpevolezza della donna, Behman inizia a ipotizzare che lei stia effettivamente utilizzando poteri occulti per destabilizzarli e riuscire a fuggire. Una volta giunti al monastero, i superstiti scoprono che anche lì la peste ha mietuto vittime. Debelzaq riesce a trovare il nascondiglio della preziosa Chiave di Salomone, un antico volume che permette di combattere le forze maligne e fermare i poteri della strega. Quando il prete inizia a recitare il santo rito, la strega esercita tutta la sua oscura potenza e Debelzaq intuisce che la donna è stata posseduta da un essere ben più forte ed incredibilmente difficile da sconfiggere.

L’ultimo dei Templari film: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Nicolas Cage – Behman

– Behman Ron Perlman – Felson

– Felson Stephen Campbell Moore – Debelzaq

– Debelzaq Claire Foy – Anna

– Anna Stephen Graham – Hagamar

– Hagamar Ulrich Thomsen – Eckhardt

– Eckhardt Robert Sheehan – Kay

– Kay Christopher Lee – Cardinale D’Ambroise

L’ultimo dei Templari film: il trailer

Ecco il trailer del film:

L’ultimo dei Templari film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere L’ultimo dei Templari in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 11 dicembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

