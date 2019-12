I Medici 3, trama e anticipazioni della quarta e ultima puntata in onda mercoledì 11 dicembre

La terza stagione de I Medici è giunta al termine. Questa sera, mercoledì 11 dicembre 2019, va in onda la quarta e ultima puntata della serie tv che vede come protagonista Lorenzo Il Magnifico.

La fiction, ambientata nel cuore del Rinascimento fiorentino, racconta la storia di uno dei più importanti personaggi dell’epoca e lo fa con un cast interessante: a confermarsi come regular anche nella terza stagione è il giovane e talentuoso Daniel Sharman, che interpreta Lorenzo.

E, in attesa di scoprire se la quarta stagione de I Medici si farà oppure no, vi raccontiamo quali sono le anticipazioni della quarta puntata, in onda questa sera 11 dicembre 2019 su Rai 1.

I Medici 3, anticipazioni: trama del settimo e ottavo episodio

Nel primo episodio di questa sera, 11 dicembre, intitolato Anime perdute, ne I Medici vediamo Savonarola denunciare l’assassinio di Tommaso Peruzzi e attacca Lorenzo, ritenendolo responsabile dell’accaduto.

Dalla sua parte, Lorenzo continua a negare ma, sperando di poter controllare la Santa Sede, promette la mano di sua figlia Maddalena al figlio di Papa Innocenzo VIII.

La notizia, per quanto possa far bene agli affari, danneggia la sua famiglia: Clarice ne viene a conoscenza e non ne è affatto felice. In più, la donna è in dolce attesa e sperava di poter ricominciaer da capo, riscoprendo l’amore per suo marito.

Clarice muore all’improvviso e la sua scomparsa lancia Lorenzo in una disperazione profonda. Il popolo, nel frattempo, si lascia sempre più influenzare dalle prediche di Savonarola.

Nel secondo e ultimo episodio di questa sera, intitolato “Il destino della città”, Lorenzo si lascia convincere da Bernardi a uccidere Savonarola: secondo l’uomo, infatti, quello è l’unico modo per fermarlo.

Lorenzo organizza il piano ma, proprio quando tutto sembra pronto, Piero (amico di Peruzzi) informa Savonarola delle intenzioni di Lorenzo, mettendo a rischio la vita di suo padre (Lorenzo) ma anche di tutta la famiglia.

L’ultima puntata de I Medici 3 vi aspetta su Rai 1 mercoledì 11 dicembre 2019 in prima serata, ore 21:25.