CR4 – La repubblica delle donne 2019, le anticipazioni della seconda puntata su Rete 4

Arriva su Rete 4 la terza puntata di CR4 – La repubblica delle donne, il programma condotto da Piero Chiambretti rinnovato per un’altra stagione televisiva.

Mercoledì 11 dicembre 2019 va in onda la terza puntata. Di seguito, le anticipazioni della terza puntata di CR4, in onda mercoledì 11 dicembre 2019.

CR4 – La repubblica delle donne, gli ospiti e le anticipazioni della terza puntata

Secondo le anticipazioni di Mediaset, la puntata di questa sera di CR4 – La repubblica delle donne vede tra gli ospiti la sindaca di Torino Chiara Appendino che racconterà del suo impegno politico, approfondendo anche la sua fede calcistica per la Juventus.

A tale proposito, in studio la raggiungerà anche Michela Persico, compagna del difensore bianconero Daniele Rugani.

La puntata poi farà spazio a un’intervista di Donatella Rettore, a quarant’anni dall’uscita di una delle sue più celebri canzoni, Splendido Splendente, un brano del ’79 che è stato un punto di svolta per la sua carriera.

Inoltre, non più in collegamento ma fisicamente presente in studio sarà il direttore di Libero, Vittorio Feltri, che commenterà i temi d’attualità e i personaggi politici più influenti del momento. Non mancheranno i consigli sull’amore nella rubrica “La posta del cuore”.

In più, Alfonso Signorini si discuterà del fenomeno influencer parlando delle sorelle Jade e Taylor Mega, che da qualche tempo sono finite sotto i riflettori per l’antagonismo con le sorelle Rodriguez.

Ad accompagnare Chiambretti nel corso della serata saranno Massimo Lopez, Cristiano Malgioglio, Drusilla Foer, Vittorio Feltri, Alfonso Signorini con le Ministre Valeria Marini, Iva Zanicchi, Antonella Elia, Lory Del Santo, Francesca Barra e l’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano.

Non mancheranno le esibizioni canore del trio soprano Appassionante, l’ironia di Katia Follesa e Rosalia Porcaro e le performance delle ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa, “Trilli” della sigla. A completare il cast, il cromatologo Ubaldo Lanzo e il “saggio” Peppino.

CR4 – La repubblica delle donne vi aspetta da mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21:25 su Rete 4.