Stasera in tv 10 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 10 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 10 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 10 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Nozze romane

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Nozze romane, del 2017, con Federica Sabatini, Matthias Zera, Ricky Tognazzi, Stefania Rocca.

Trama: Prima che possano dirsi di sì, i fidanzati Bianca (una romana di nobili origini) e Max (un architetto tedesco amante della libertà, trasferitosi in Italia per lavoro) devono affrontare il più grande degli ostacoli: fare accettare ai genitori di lei, il conte Vibaldo e la contessa Gioia d’Arcadia, i futuri consuoceri Eva e Walter Hauser, troppo differenti socialmente, economicamente e culturalmente. Ai tradizionalisti suoceri, Max non ha rivelato tutta la verità sui suoi, alle prese con la fine del loro matrimonio e con la relazione extraconiugale di Walter con la giovane assistente di volo Xenia. Nonostante le apparenze, anche i genitori di Bianca hanno qualche problema da affrontare.

Il romantico finale del film

RAI 2

20:30 – TG2

21:05 – Che Tempo Che Fa

Questa sera su Rai 2 arriva una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, come sempre condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, con tantissimi ospiti.

Gli ospiti della puntata di stasera

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Conta su di noi – Speciale AIRC

Questa sera su Rai 3 va in onda uno show a scopi benefici, Conta su di noi, condotto da Francesca Fialdini e con la presenza di Carlo Conti e Flavio Insinna. Con gli ambasciatori AIRC, scende in campo una squadra con moltissimi personaggi amati dal grande pubblico, tutti insieme per sostenere la ricerca e costruire un futuro libero dal cancro.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Cast Away

Su Rete 4 va in onda il film Cast Away, un grande classico con protagonista Tom Hanks.

Trama: Un analista di sistemi della FedEx diventa naufrago in un isola deserta dopo che il suo aeroplano è precipitato in mare aperto. Disperato e senza nessuna compagnia, si ingegnerà in vari modi per sopravvivere e per non perdere la ragione a causa della solitudine.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 10 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Monteperdido (stagione 1, episodio 1)

Su Canale 5 va in onda una nuova fiction, Monteperdido, con protagonista Megan Montaner.

Trama: Due bambine, Ana e Lucia, vengono rapite: cinque anni dopo Ana viene ritrovata in seguito ad un incidente d’auto con una grave commozione cerebrale. Da Madrid per condurre le indagini arrivano due agenti dell’UCO, Sara Campos e Santiago Bain. I due si troveranno a fare i conti con un paese pieno di misteri.

GUIDA TV 10 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera torna una nuova puntata di Le Iene Show, con tante inchieste e servizi irriverenti.

PROGRAMMI TV 10 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Non è l’Arena

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.

PROGRAMMI TV 10 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

Potrebbero interessarti Stasera in tv sabato 9 novembre 2019, programmi e film: Questione di Karma, Tu sì que vales, Madagascar Stasera in tv mercoledì 6 novembre, programmi e film: La La Land, Oltre la soglia, Volevo fare la rockstar Stasera in tv martedì 5 novembre, programmi e film: La nostra terra, Borussia Dortmund-Inter, Il collegio

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Umbria

Su Tv8 questa sera va in onda una nuova puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel Umbria.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:25 – Red Dawn – Alba rossa

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Diamond 13

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Diamond 13, con Gerard Depardieu, Olivier Marchal, Asia Argento, Anne Coesens, Aïssa Maiga.

Trama: Mat è un poliziotto della divisione criminale. Personaggio solitario e tormentato, riceve la chiamata di un vecchio amico, Franck, che gli propone un piano per deviare dei soldi sporchi. Potrebbe essere la svolta della sua vita o l’inizio di un calvario.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 10 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Sky Calcio Show (diretta)

20:40 – Juventus-Milan (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda in diretta dall’Allianz Stadium di Torino la partita tra Juventus e Milan, valida per il posticipo della 12esima giornata del campionato di Serie A.

SKY UNO

19:35 – Le Kardashian Ep. 14

20:25 – Le Kardashian Ep. 1

21:15 – Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie

Questa sera su Sky Uno arriva una nuova puntata, in prima tv, di Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI