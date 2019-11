Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera domenica 10 novembre 2019

Questa sera torna l’appuntamento della domenica con Le Iene Show, il programma di Italia 1 che per questa fascia della settimana vede alla conduzione un trio tutto maschile composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, domenica 10 novembre 2019.

I servizi della puntata di stasera | 10 novembre

Tra i vari servizi di cui si parlerà questa sera, 10 novembre 2019, a Le Iene Show si affronterà la questione di Alvin, il bambino nato in Italia da genitori albanesi, che è stato salvato da un campo di prigionia in Siria per combattenti dell’Isis.

Luigi Pelazza ha seguito tutte le operazioni per riportare il bambino a casa, un luogo sicuro per il piccolo Alvin portato via dall’Italia da sua madre nel 2014 quando aveva soltanto 6 anni.

La donna l’aveva portato con sé a Damasco per unirsi allo Stato Islamico ed è stata uccisa durante un bombardamento insieme agli altri figli (avuti da un militante del sedicente Stato islamico). Alvin era rimasto tutto solo in quel luogo di paura, ma adesso è tornato a casa, in Italia, circondato dall’amore della sua famiglia.

Un altro servizio mostrato questa sera a Le Iene riguarda i pompieri uccisi ad Alessandria. Giulio Golia ha incontrato i familiari dei tre pompieri rimasti uccisi. Poco dopo i funerali, Giovanni Vincenti ha confessato di aver causato l’esplosione per ottenere un risarcimento dall’assicurazione.

“Voglio vedere la faccia dell’assassino che ha ucciso mio figlio”. Sono le parole della mamma di Antonino Candido, uno dei tre pompieri che assieme ai colleghi Marco Triches e Matteo Gastaldo, uccisi nel crollo della cascina in provincia di Alessandria.

Infine, un altro servizio mandato in onda da Le Iene riguarda Rigopiano e la tragedia dell’hotel dove sono morte 29 persone nel 2017.

Nelle varie ricostruzioni della vicenda si è parlato di una tragedia inevitabile, causata da una combinazione di nevicata eccezionale e scosse di terremoto che hanno interessato l’area dell’hotel. Ma se le cose non fossero davvero andate così?

