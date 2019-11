Cast Away: trama, cast, trailer e streaming del film con Tom Hanks

Cast Away è uno di quei film che ognuno di noi ha visto almeno una volta nella vita ma che puntualmente, ogni volta che viene dato in replica in tv, si è tentati di rivedere: per tutti coloro che si immedesimano in queste parole, stasera – domenica 10 novembre 2019 – su Rete 4 c’è un appuntamento da non perdere.

Sulla rete Mediaset, infatti, a partire dalle 21:25 va in onda la pellicola con protagonista Tom Hanks. Il film è uscito al cinema nel 2000, con la regia di Robert Zemeckis, e ha ottenuto due candidature ai premi Oscar, oltre che una statuetta ai Golden Globe.

Si tratta di una storia appassionante e commovente, che ha contribuito a rendere Tom Hanks l’attore di successo che è oggi e che è diventata ormai un grande classico del cinema. In attesa della messa in onda, vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Cast Away: dalla trama al cast, dal trailer alle info su dove vederlo in tv e anche in streaming.

Cast Away, la trama del film

Il protagonista, Chuck Noland, è un ingegnere della Federal Express di Memphis. La sua vita è molto frenetica: è sempre di corsa, è obbligato a continui spostamenti, anche senza preavviso, e non riesce a essere un fidanzato presente con l’amata Kelly. Chuck organizza la sua vita in modo quasi maniacale. Ma tutto cambia quando l’aereo che dovrebbe portarlo in Tailanda precipita in mare.

Salvo per miracolo, Chuck si ritrova su un’isola deserta, letteralmente fuori dal mondo. Le condizioni, sull’isola, sono davvero desolanti: Chuck è privo di ogni contatto umano. Le comodità di cui era fatta la sua vita sono un lontano ricordo e l’uomo è costretto a sopravvivere in modo primordiale: i suoi unici obiettivi quotidiani sono trovare acqua, cibo e riparo dal caldo e dal freddo.

Così impara a bere il succo delle noci di cocco, a saziarsi tramite la polpa dei granchi e a resistere in qualsiasi condizione. In più, all’improvviso, trova un improbabile amico: un pallone della Wilson, su cui disegnerà due occhi e un naso. Wilson (sarà questo il nome che Chuck darà al pallone) diventerà un compagno con cui parlare, per non impazzire.

Su quell’isola, Chuck rimarrà quattro anni, durante i quali cercherà anche una fuga disperata a bordo di una zattera arrangiata. Salvato da una nave, tornerà alla sua vita di prima. Ma niente sarà come prima.

Cast Away, il cast completo

Il film ha un protagonista assoluto e autentico mattatore, senza il quale la pellicola non avrebbe di sicuro riscosso il successo che ha avuto: stiamo parlando di Tom Hanks, un vero e proprio campione del cinema mondiale. Accanto a lui, però, nel cast spiccano altri attori di successo, come Helen Hunt.

Di seguito, il cast completo del film Cast Away, con accanto al nome di ogni attore anche quello del personaggio interpretato nella pellicola. Non troverete, nella lista, un personaggio che per noi invece ha un’importanza davvero notevole: Wilson, il pallone che il protagonista trova nell’isola deserta e che diventa il suo unico compagno di viaggio per quasi tutto il tempo.

Tom Hanks – Chuck Noland

Helen Hunt – Kelly Frears

Nick Searcy – Stan

Leonid Citer – Fyodor

David Allen Brooks – Dick Peterson

Semion Suradikov – Nicolai

Peter Von Berg – Yuri

Dmitri S. Boudrine – Lev

Chris Noth – Jerry Lovett

Lari White – Bettina Peterson

Paul Sanchez – Ramon

Jay Acovone – Peter il pilota

Nan Martin – madre di Kelly

Cast Away, il trailer

Di seguito, il trailer di Cast Away, in onda stasera su Rete 4:

Potrebbero interessarti Addio a Elda Lanza, la prima presentatrice televisiva italiana La caccia – Monteperdido, la serie di Canale 5 con Megan Montaner: la trama La caccia – Monteperdido, le anticipazioni della prima puntata | 10 novembre

Cast Away, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere il film Cast Away in tv? L’appuntamento è per stasera, domenica 10 novembre 2019, su Rete 4: per trovare il canale, vi basta sintonizzarvi al canale numero 4 del telecomando del vostro digitale terrestre. La trasmissione è disponibile anche in HD, al canale 504. Inoltre, tutti i possessori di un decoder Sky possono seguire il film con Tom Hanks al tasto 104 della pay-tv.

Ma non è tutto, perché Cast Away è disponibile anche in streaming. Per poterlo vedere su pc, smartphone e tablet, infatti, sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play, che permette lo streaming in diretta e on demand di tutti i programmi in onda sui canali Mediaset. Per usufruire della piattaforma, bisogna registrarsi (gratuitamente) con una mail o con un account social.

Come vedere Rete 4 in streaming