Nozze romane: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rai 1

Si avvicina l’inverno e c’è sempre più bisogno di qualcosa che scaldi il cuore: così, per chi fosse alla ricerca di brividi di romanticismo, stasera – domenica 10 novembre 2019 – su Rai 1 va in onda il film Nozze romane.

Come si evince dal titolo stesso, si tratta di una commedia romantica con sullo sfondo la cornice della più poetica delle città: Roma. La pellicola è stata girata, esclusivamente per la televisione, tra Italia e Germania nel 2017, con la regia di Olaf Kreinsen. Nel cast, spicca la presenza di due grandi nomi del cinema e della tv italiana: Ricky Tognazzi e Stefania Rocca.

Non si tratta però di una prima visione: Nozze romane è stato già trasmesso da Rai 1 il 27 settembre 2017: in quell’occasione, totalizzò 3.576.000 ascolti tv con uno share del 15,47 per cento. La speranza di viale Mazzini è di replicare almeno quel dato.

Nell’attesa della messa in onda, prevista per stasera alle 21:25, diamo un’occhiata a tutto quello che c’è da sapere sul film Nozze romane: dalla trama al cast completo, passando per il trailer e per le info su dove vedere la pellicola anche in streaming.

Nozze romane, la trama del film

Il film racconta la tormentata storia d’amore tra un architetto bavarese, Max Hauser, e la cameriera italiana Bianca, figlia ribelle di un principe impoverito, il conte Vibaldo D’Arcadia. I due si conoscono a Milano, durante un viaggio d’affari di Max. Bianca, infatti, viene licenziata dal ristorante in cui lavora per aver parlato con i colleghi di Max, al posto di servirli. Prima di ripartire, l’architetto tedesco dichiara il proprio amore a Bianca, che però fugge senza dargli una risposta.

Max non si dà per vinto e riesce a rintracciare la ragazza a Roma, la città da cui lei proviene e in cui è tornata a vivere. È lì che scopre la verità sulla famiglia di lei. Ed è sempre lì che l’uomo chiede a Bianca di sposarlo. Lei accetta frettolosamente, ma prima del fatidico “sì” devono affrontare la più grande delle sfide: fare accettare ai genitori di lei, il conte Vibaldo e la contessa Gioia d’Arcadia, i futuri consuoceri Eva e Walter Hauser, una commerciante di vino e un dentista.

Alle già tante difficoltà si aggiunge il fatto che Max non racconta tutta la verità sui suoi genitori. Eva e Walter, infatti, si stanno per separare a causa della relazione extraconiugale dell’uomo con la giovane assistente di volo Xenia. Ma nonostante le apparenze, anche i genitori di Bianca hanno qualche problema da affrontare.

La trama completa e il finale del film

Nozze romane, il cast completo

Dal momento che si tratta di una pellicola girata tra Italia e Germania, anche il cast di Nozze romane risente di questa dicotomia: ci sono sia attori italiani che tedeschi.

Ecco il cast completo (accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nel film):

Federica Sabatini: Bianca d’Arcadia

Matthias Zera: Max Hauser

Ricky Tognazzi: Vibaldo d’Arcadia

Stefania Rocca: Gioia d’Arcadia

Ann-Kathrin Kramer: Eva Hauser

Harald Krassnitzer: Walter Hauser

Elena Cotta: Donna Costanza

Annika Ernst: Xenia

Emanuela Grimalda: Sofia

Nozze romane, il trailer

Di seguito, il trailer (in tedesco, lingua in cui è stato girato) del film di stasera su Rai 1:

Nozze romane, dove vedere il film in tv e in streaming

Il film Nozze romane va in onda, come già anticipato, su Rai 1. L’appuntamento è per domenica 10 novembre 2019 a partire dalle 21:25. Come vederlo? Basta andare al canale 1 (o 501 per l’HD) del digitale terrestre, oppure sul canale 101 del vostro decoder se siete clienti Sky.

Se non riuscite a vederlo in diretta tv su Rai 1, non disperate. È possibile infatti seguire il film Nozze romane anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Vi basterà registrarvi (è gratis) e potrete poi vedere la pellicola sul vostro tablet, smartphone o pc. E anche on demand nei giorni successivi alla messa in onda.

