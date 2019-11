Che Tempo Che Fa, anticipazioni puntata stasera 10 novembre 2019 | Rai 2

Come ogni domenica, anche stasera – 10 novembre 2019 – torna un nuovo appuntamento con Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa: e come sempre, sono tanti gli appassionati del programma alla ricerca delle anticipazioni della puntata.

Del resto, il programma di Fazio – nonostante lo spostamento di palinsesto, da Rai 1 a Rai 2 – continua a ottenere l’attenzione di molti telespettatori. Importante, a tal fine, il parterre di ospiti del programma, che ogni settimana sono moltissimi e soprattutto famosissimi.

In attesa di stasera, vediamo insieme le anticipazioni complete e gli ospiti della settima puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 2 a partire dalle 21:05 (o meglio, dalle 19:40 con il format Che Tempo Che Farà).

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti della settima puntata

Ad affiancare Fabio Fazio nella conduzione del suo programma, come sempre, ci saranno le immancabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Tra gli ospiti che questa sera calcheranno il palco di Che Tempo Che Fa, ampio spazio verrà dato sia ai protagonisti della politica, sia a quelli del mondo della cultura e dello spettacolo. Tra gli ospiti più attesi della serata ci sarà Antonio Albanese, che torna al cinema da giovedì 21 novembre con il suo nuovo film Cetto c’è, senzadubbiamente. L’attore racconterà il percorso che lo ha portato a girare il terzo capitolo della saga con protagonista il suo personaggio più noto, il politico corrotto Cetto Laqualunque.

Spazio ancora al mondo dello spettacolo, secondo le anticipazioni di Che Tempo Che Fa, con Stefano De Martino, ballerino e ormai anche conduttore, dopo l’esperienza molto proficua al timone dello show di Rai 2 Stasera tutto è possibile. Il compagno di Belen Rodriguez racconterà la sua esperienza e parlerà anche del suo futuro.

Sul palco ci sarà anche la sceneggiatrice Silvia Scola, autrice insieme alla sorella Paola della biografia “Chiamiamo il babbo – Ettore Scola. Una storia di famiglia”. Accanto a lei ci sarà Stefania Sandrelli, che racconterà del suo sodalizio artistico con il grande regista italiano, morto nel 2016.

Spazio poi all’attualità con il ritorno nel programma di Rai 2 di Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L’economista presenterà anche il suo ultimo libro, Pachidermi e Pappagalli. Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere.

Secondo le anticipazioni di Che Tempo Che Fa, ci saranno anche i giornalisti Michele Serra, in tour con lo spettacolo teatrale L’amaca di domani. Considerazioni in pubblico in presenza di una mucca, e Gad Lerner, che invece interverrà per commentare la notizia della scorta assegnata alla senatrice a vita Liliana Segre, dopo le minacce subite.

Il figlio di Liliana Segre a TPI: “Indegno che mia madre sia finita sotto scorta solo perché testimonia gli orrori di Auschwitz”

Infine, saranno presenti Cristina Cattaneo, il medico legale forse più famoso d’Italia, che il 21 novembre pubblicherà il libro Corpi, scheletri e delitti. Le storie del Labanof, omaggio ai 25 anni del Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università degli Studi di Milano, e la showgirl Paola Barale.

Che Tempo Che Farà, le anticipazioni

L’appuntamento di Che Tempo Che Fa sarà anticipato dalla parentesi di Che Tempo Che Farà, con Fabio Fazio, il Mago Forest, Ale e Franz e l’inviato speciale Gigi Marzullo, a partire dalle 19.40.

Potrebbero interessarti Addio a Elda Lanza, la prima presentatrice televisiva italiana La caccia – Monteperdido, la serie di Canale 5 con Megan Montaner: la trama La caccia – Monteperdido, le anticipazioni della prima puntata | 10 novembre

Che Tempo Che Fa – Il tavolo

A completare la serata è l’appuntamento con Che tempo che fa – Il tavolo, con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest e Raul Cremona.

Tra gli ospiti, secondo le anticipazioni di Che tempo che fa, ci saranno Elodie, reduce dal grande successo del singolo “Margarita”, cantato insieme al rapper (e suo compagno) Marracash, e Sara Cardin, la più grande karateka italiana di sempre, che ha appena pubblicato il suo primo libro Combatti! Ho scelto di vincere, scritto con Tiziana Pikler. Al Tavolo tornerà anche Paola Barale.

L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 10 novembre 2019, a partire dalle 19,40 su Rai 2.