Stasera tutto è possibile, anticipazioni puntata 4 novembre 2019

C’è un’ottima notizia per gli amanti di Stasera tutto è possibile: secondo le anticipazioni, il celebre programma di Rai 2 è stato allungato di altre due puntate. Così, sebbene quello di settimana scorsa dovesse essere l’ultimo episodio della stagione, in questo lunedì 4 novembre 2019 la trasmissione tornerà in prima serata a far ridere i telespettatori.

Lo show, condotto come sempre da Stefano De Martino, è pronto a regalare dunque un’altra puntata di grande divertimento, con ospiti di primo livello. E lo farà anche lunedì 11 novembre, quando dovrebbe andare in onda l’ultima puntata del 2019.

Tutto quello che c’è da sapere sul programma di Rai 2

Quella che invece andrà in onda oggi, a partire dalle 21:20, è l’ottava puntata di Stasera tutto è possibile. Un successo incredibile, il suo, visto che nonostante una contro-programmazione davvero impegnativa (Rai 1, il lunedì, manda in onda le repliche de Il Commissario Montalbano, mentre Canale 5 si affida a Live-Non è la D’Urso), lo show riesce a mantenere un ottimo livello di ascolti tv. La puntata di settimana scorsa, ad esempio, ha totalizzato 1,6 milioni di telespettatori.

Ecco perché la Rai torna ancora una volta a riproporre il programma in prima serata su Rai 2. Vediamo insieme le anticipazioni dell’ottava puntata di Stasera tutto è possibile, in programma stasera – 4 novembre 2019 – a partire dalle 21:20.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni dell’ottava puntata

Siete pronti a ridere a crepapelle con le avventure dei “concorrenti” di Stasera tutto è possibile? Anche stasera, in fondo, c’è da aspettarsi grandissimo divertimento per un programma che viene definito un “feeling good show”: non c’è una gara, nessun concorrente vince sull’altro, né tanto meno ci saranno eliminati. L’unico obiettivo sarà quello di “sopravvivere” a una serie di giochi, difficili ma soprattutto spassosissimi: dall’ormai celebre Stanza inclinata fino ad Alphabody, da Segui il labiale a StepBurger e allo Speed Quiz.

Ma quale sarà il tema della puntata di stasera? Sarà lo sport: cresce quindi l’attesa per i giochi della puntata di oggi e soprattutto per gli ospiti, che si sfideranno dunque anche sulle proprie doti atletiche. Gli ospiti dovranno inoltre improvvisare, cantare, mimare, mantenere l’equilibrio nella stanza inclinata. Ce ne saranno delle belle.

Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”

Secondo le anticipazioni, l’ottava puntata di Stasera tutto è possibile vedrà la partecipazione di Francesco Paolantoni, Elenoire Casalegno, Nathalie Guetta, The Jackal, Antonio Giuliani, Veronica Gatto, Mariano Bruno e Arturo Brachetti. Pronti per lo spettacolo dell’Auditorium RAI di Napoli?

Stasera tutto è possibile è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli ed è diretto da Sergio Colabona.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è per oggi, lunedì 4 novembre 2019, alle 21:20 su Rai 2.