Stasera tutto è possibile, gli ospiti dell’ottava puntata del programma di Rai 2 | Lunedì 4 novembre 2019

Stasera, lunedì 4 novembre 2019, torna ancora una volta Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino nel quale gli ospiti devono cimentarsi in una serie di divertenti prove, senza un vero vincitore.

Quella di stasera è l’ottava puntata della stagione. Originariamente, Rai 2 aveva programmato solo sei episodi, ma visto il grande successo negli ascolti tv della trasmissione, si è deciso di allungare ancora. Così, Stasera tutto è possibile andrà in onda fino a lunedì 11 novembre (dunque, per nove puntate in totale).

Stasera tutto è possibile 2019: tutto sul programma di Rai 2

Anche stasera, come sempre, l’unico obiettivo della trasmissione sarà quello di divertire il pubblico in studio da casa, attraverso gag e giochi esilaranti. La puntata sarà a tema Sport, con gli ospiti che si sfideranno nei vari giochi dovendo in qualche modo dimostrare anche le proprie capacità atletiche.

Come ogni settimana, dunque, anche stasera sono tanti gli artisti del mondo della tv, del cinema e dello spettacolo in generale pronti a cimentarsi nel programma: alcuni sono stati presenti in altre puntate dello show, e quindi avranno maggior dimestichezza con i giochi. Altri, invece, arriveranno all’Auditorium Rai di Napoli – dove viene girata la trasmissione – per la prima volta.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Vediamo insieme chi sono gli ospiti (concorrenti) dell’ottava puntata di Stasera tutto è possibile.

Stasera tutto è possibile, ospiti del 4 novembre: Francesco Paolantoni

Torna ancora una volta Francesco Paolantoni (attore, comico e commediografo napoletano) proviene dal cast di Made in Sud. Ormai è una presenza fissa del cast di Stasera tutto è possibile: in queste settimane, infatti, si è dimostrato uno dei più capaci nei giochi, ma anche e soprattutto uno dei più bravi a far ridere gli italiani.

Prima dell’esperienza nel programma di Rai 2, l’attore ha vissuto una carriera densa di impegni e divisa tra televisione, cinema e teatro. È stato il famoso Cupido di “Indietro tutta”, di Renzo Arbore, ma era anche nel cast del celebre Mai dire Gol. Un artista eclettico.

Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”

Stasera tutto è possibile ospiti 4 novembre: Elenoire Casalegno

Un’altra ospite di Stasera tutto è possibile è Elenoire Casalegno, la cui carriera nel mondo dello spettacolo è partita nel 1995, con la conduzione del programma musicale Jammin. Ha lavorato anche al fianco di Raimondo Vianello in “Pressing” e con Lello Arena in “Scherzi a parte”.

Sul grande schermo, la Casalegno è arrivata per la prima volta nel 1998 con il film “Paparazzi”. Inoltre, in tv l’abbiamo vista ospite fissa di Domenica Cinque, presente al Saturday Night Live from Milano e come concorrente al Grande Fratello Vip. La Casalegno è anche opinionista di Live – Non è la D’Urso.

La Casalegno è stata già tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile lo scorso 14 ottobre.

Stasera tutto è possibile ospiti 4 novembre: Nathalie Guetta

Anche Nathalie Guetta si unisce agli ospiti di Stasera tutto è possibile, come già aveva fatto lo scorso 7 ottobre. Ma cosa sappiamo di lei?

Il successo televisivo è arrivato nel 1989, quando ha preso parte al Maurizio Costanzo Show per poi entrare nel cast della fiction Don Matteo. Nel 2018, Nathalie è stata una concorrente di Ballando con le stelle, affiancata dal maestro Simone Di Pasquale.

Stasera tutto è possibile ospiti 4 novembre: The Jackal

I The Jackal, invece, sono un celebre collettivo satirico napoletano, composto da diversi membri tra registi, attori, scenografi, grafici e produttori e diventato famoso grazie al web.

Celeberrimi ormai i video satirici dei The Jackal, dalla web serie “Lost in Google” fino alla parodia “Gli effetti di Gomorra sulla gente”, visti e conosciuti in tutta Italia.

Li abbiamo visti nel cast del programma nella prima puntata della stagione, quella del 16 settembre 2019.

Stasera tutto è possibile ospiti 4 novembre: Antonio Giuliani

Antonio Giuliani è un attore e comico romano, nato e cresciuto nel quartiere di Primavalle. La sua carriera inizia sulla Rai, ma è a Mediaset che raggiunge la grande fama, soprattutto da quando, nei primi anni 2000, entra a far parte del cast fisso de “La sai l’ultima?”.

Negli anni si è specializzato anche come attore, in alcune fiction di successo, e anche come regista. È stato già ospite nel programma lo scorso 23 settembre.

Potrebbero interessarti Pacific Rim – La rivolta: trama e finale del film di stasera su Italia 1: di cosa parla e come finisce la pellicola Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della puntata del 4 novembre 2019 Report: le anticipazioni della terza puntata di stasera, 4 novembre 2019, su Rai 3

Stasera tutto è possibile ospiti 4 novembre: Veronica Gatto

Veronica Gatto, tra gli ospiti di stasera, è invece una giornalista e conduttrice televisiva, volto molto conosciuto del programma “Easy Driver”. Anche per lei non si tratta della prima esperienza a Stasera tutto è possibile, visto che è stata ospite nella puntata dello scorso 21 ottobre.

Nata e cresciuta a Roma, dove si è laureata in Scienze della Comunicazione, Veronica ha sempre avuto un debole anche per il canto e la danza. Lavora in Rai dal 2005.

Stasera tutto è possibile ospiti 4 novembre: Mariano Bruno

Chi è Mariano Bruno? Si tratta di un attore e comico napoletano, classe 1979. Ha partecipato a trasmissioni popolari come Made in Sud nel 2009, nei panni di monologhista dei Fratelli Pezzella. Tra gli altri personaggi più celebri che ha interpretato, quelli di Pigromen, la mucca di Caserta, il toro di Castellamare, Rossano ed altri ancora.

Nel 2013 Mariano Bruno ha preso parte al cast del film di Alessandro Siani Il principe abusivo e a Colpi di fortuna di Neri Parenti. È stato già ospite di Stasera tutto è possibile lo scorso 30 settembre.

Stasera tutto è possibile ospiti 4 novembre: Arturo Brachetti

L’ultimo ospite di stasera (e l’unico a non aver mai preso parte al programma finora) è Arturo Brachetti, altro volto noto della comicità italiana. È noto per essere un vero e proprio “re del trasformismo”: nel suo palmares, infatti, ci sono oltre 350 personaggi, interpretati nel corso della sua lunga carriera.

È entrato addirittura nel Guinness dei Primati per la velocità con cui cambia personaggio: in una serata, addirittura, è riuscito a interpretare ben 100 personaggi. Cambiando non solo abito, ma anche scarpe, cappelli, capigliature. Regista, direttore artistico, attore, è pronto a dare un tocco di originalità in più a Stasera tutto è possibile.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è per stasera, lunedì 4 novembre 2019, alle 21,20 su Rai 2.