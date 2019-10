Stasera tutto è possibile, gli ospiti della quarta puntata del programma di Rai 2 | Lunedì 7 ottobre 2019

Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino, torna in prima serata con la quarta puntata e tanti ospiti, qualcuno già noto al comedy show di Rai 2.

Il programma , realizzato in collaborazione con Endemol Shine e registrato all’Auditorium Rai di Napoli, vuole intrattenere il pubblico con allegria e divertimento mettendo alla prova gli ospiti della serata con giochi esilaranti.

Il tema di questa quarta puntata di Stasera tutto è possibile è love, l’amore, e saranno diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che vorranno mettersi alla prova.

Di seguito, ecco quali sono gli ospiti che parteciperanno alla quarta puntata di Stasera tutto è possibile.

Stasera tutto è possibile 2019: tutto sul programma di Rai 2

Stasera tutto è possibile ospiti 7 ottobre: Biagio Izzo

Maestro della commedia all’italiana, Biagio Izzo è stato protagonista di una lunghissima serie di film divertenti. Dagli inizi a Napoli fino al successo dei cinepanettoni accanto a Boldi e De Sica, al centro della carriera di Izzo c’è sempre stata la risata.

Nell’ultima stagione, Izzo era ospite fisso a Made in Sud, programma comico di Rai 2 condotto proprio da Stefano De Martino.

Stasera tutto è possibile, gli ospiti del 7 ottobre: Francesco Paolantoni

Torna ancora una volta Francesco Paolantoni (attore, comico e commediografo napoletano) proviene dal cast di Made in Sud.

Ma prima dell’esperienza nel programma di Rai 2, l’attore ha vissuto una carriera densa di impegni e divisa tra televisione, cinema e teatro. È stato il famoso Cupido di “Indietro tutta”, di Renzo Arbore, ma era anche nel cast del celebre Mai dire Gol. Un artista eclettico.

Stasera tutto è possibile ospiti 7 ottobre: Roberto Ciufoli

Un altro ospite di Stasera tutto è possibile è Roberto Ciufoli, attore comico che si è fatto conoscere dapprima in gruppo, insieme all’Allegra Brigata, e poi con la Premiata Ditta, un quartetto che debutta in programmi come Pronto, chi gioca? e Pronto, è la Rai?

In seguito ha recitato anche in fiction con Don Matteo, Don Bosco e Diritto di difesa e ha preso parte anche a La talpa. Nel 2015 ha partecipato come concorrente in Si può fare e ha recitato anche nella serie tv Rocco Schiavone.

Stasera tutto è possibile, gli ospiti del 7 ottobre: Arteteca

Chi ha apprezzato Made in Sud non potrà non conoscere Enzo e Monica, in arte Arteteca. I due, oltre a condividere il palco, condividono anche la vita privata, visto che sono fidanzati e hanno anche una figlia, Sara, divenuta protagonista dei loro spettacoli con l’emblematico nome di “Piccolo Battito”.

Si sono conosciuti nel 2001 durante un corso di recitazione e hanno deciso di formare una compagnia teatrale con degli amici, ma la fama è arrivata quando, rimasti in due, sono arrivati a Made in Sud. Li abbiamo visti anche al cinema nel film “Vita, Cuore, Battito” uscito nel 2016 e anche in “Finalmente sposi” nel 2018.

Stasera tutto è possibile ospiti 7 ottobre, Fatima Trotta

Nuovamente al fianco di De Martino, Fatima Trotta da Made in Sud diventa ospite di Stasera tutto è possibile.

Attrice e conduttrice, Fatima ha esorbito in tv con il programma “I raccomandati” condotto da Carlo Conti; inoltre l’abbiamo vista recitare in otto puntate di “Un posto al sole”. L’approdo a Made in Sud è avvenuto nel 2008, passato poi dal 2013 in prima serata su Rai 2.

Nel 2016 ha partecipato come concorrente alla sesta edizione di Tale e Quale Show.

Potrebbero interessarti Stasera in tv lunedì 7 ottobre, programmi e film: Il Commissario Montalbano, Stasera tutto è possibile, Temptation Island Vip Rambo 3: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1 Rosy Abate muore nell'ultima puntata? I fan protestano, Taodue cambia il finale

Le anticipazioni della quarta puntata di Stasera tutto è possibile

Stasera tutto è possibile ospiti 7 ottobre: Nathalie Guetta

Anche Nathalie Guetta si unisce agli ospiti di Stasera tutto è possibile. Ma cosa sappiamo di lei?

Il successo televisivo è arrivato nel 1989, quando ha preso parte al Maurizio Costanzo Show per poi entrare nel cast della fiction Don Matteo. Nel 2018, Nathalie è stata una concorrente di Ballando con le stelle, affiancata dal maestro Simone Di Pasquale.

Stasera tutto è possibile, gli ospiti del 7 ottobre: Paola Di Benedetto

Ultima ma non per importanza è Paola Di Benedetto, che conclude la lista di ospiti di lunedì 7 ottobre 2019. Conosciuta come influencer e modella, Paola è arrivata seconda al concorso Miss Vicenza e ha vinto il titolo di Miss Antenna 3. Approda poi anche a Miss Italia, ma non riesce ad arrivare prima.

Si fa notare diventando Madre Natura per Ciao Darwin 7, poi diventa valletta per Colorado. Nel 2018 è stata una concorrente de L’isola dei famosi. Il suo nome è spesso associato a quello di Federico Rosso, cantante del duo Benji e Fede.



L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è per oggi, lunedì 7 ottobre 2019, alle 21,20 su Rai 2.