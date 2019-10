Presa Diretta, le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda lunedì 7 ottobre 2019 su Rai 3

Torna l’appuntamento con Presa Diretta questo lunedì, 7 ottobre 2019. La puntata di questa sera prevede un doppio viaggio, a Nord e a Sud dell’Italia, per confrontare sanità, scuola, infrastrutture e trasporti, ma anche li turismo e il mondo del lavoro. Un paragone che serve come specchio per quei cronici ritardi del sud, protagonisti su Rai 3.

Presa Diretta arriva con una nuova puntata a partire dalle 21:45. Vediamo di seguito quali sono le anticipazioni della serata.

Presa Diretta, le anticipazioni della puntata di stasera

La puntata di questa sera di Presa Diretta analizzerà il PIL del Sud Italia in discesa. Nel 2018 era al +0,6, nel 2019 si prevede un -0,3. Al lato opposto, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna si confermano come le regioni più ricche d’Europa.

Nel Sud d’Italia esistono eccellenze nel settore della ricerca e dello sviluppo, così come distretti industriali e tecnologici avanzati: eppure il ritardo strutturale del Sud causa rallentamenti in tutto il sistema del Paese.

L’economia del Nord ha bisogno del Sud come mercato interno e come fornitore di materie prime (come nel settore agricolo per esempio). Allora come fare per recuperare lo svantaggio e rilanciare la nostra economia?

Presa Diretta, gli ospiti della puntata in onda il 7 ottobre 2019

Quali saranno gli ospiti di questa sera? Nello studio di Riccardo Iacona vedremo Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione territoriale per ragionare sul futuro del Meridione. Avremo anche Deborah Cinquepalmi, assessore alla Pubblica Istruzione di Tarato, e Franco Guzzetti, assessore alle Infrastrutture di Melzo in Lombardia, per confrontare esperienze scolastiche differenti.

Ancora, nello studio di Presa Diretta vedremo Isaia Sales, saggista che a lungo si è occupato di questioni meridionali, e i ragazzi dell’Associazione DaSud impegnata nella lotta contro le mafie.

Potrebbero interessarti Stasera in tv lunedì 7 ottobre, programmi e film: Il Commissario Montalbano, Stasera tutto è possibile, Temptation Island Vip Rambo 3: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1 Rosy Abate muore nell'ultima puntata? I fan protestano, Taodue cambia il finale

Inoltre, si sarà spazio di nuovo a Futuro Presente e alle inchieste dedicate al futuro prossimo. Si parlerà anche di Cibo Geniale, la più grande rivoluzione tecnologica del 21esimo secolo che non è digitale ma biologica: Crispr è una tecnica sofisticata di editing genetico.

Presa Diretta vi aspetta questa sera, lunedì 7 ottobre 2019, in prima serata ore 21:45 su Rai 3.