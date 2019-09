Stasera tutto è possibile, gli ospiti della terza puntata del programma di Rai 2 | Lunedì 30 settembre 2019

Stasera tutto è possibile, la trasmissione di Rai 2 condotta da Stefano De Martino, torna questa sera, lunedì 30 settembre 2019 con la terza puntata dello show più pazzo della tv. Alla base del programma tanti giochi divertenti, ai quali hanno deciso di sottoporsi gli ospiti vip che partecipano a Stasera tutto è possibile.

Appuntamento oggi in prima serata dalle 21.20 su Rai 2. La trasmissione è girata all’Auditorium Rai di Napoli. Non si tratta di una vera e propria gara, ma di un gioco che non prevede nessun vincitore.

Stasera tutto è possibile 2019: tutto sul programma di Rai 2

Il tema dominante della puntata di oggi è il Brasile, per cui tutte le coreografie, i giochi e le musiche saranno ispirati al mondo carioca. Per gli ospiti di Stasera tutto è possibile sarà necessaria tanta improvvisazione. L’unico obiettivo della trasmissione resta quello di divertirsi e divertire il pubblico da casa.

Tra i giochi più amati che tornano anche nella puntata di oggi 30 settembre 2019 ricordiamo “La stanza inclinata“, “Alphabody”, “Segui il labiale”, “StepBurger”, “Speed Quiz” e tanti altri.

Vediamo insieme chi saranno gli ospiti della terza puntata di Stasera tutto è possibile, in onda il 30 settembre 2019 su Rai 2.

Le anticipazioni della terza puntata di Stasera tutto è possibile

Stasera tutto è possibile ospiti 30 settembre: Mariano Bruno

Chi è Mariano Bruno? Si tratta di un attore e comico napoletano, classe 1979. Ha partecipato a trasmissioni popolari come Made in Sud nel 2009, nei panni di monologhista dei Fratelli Pezzella. Tra gli altri personaggi più celebri che ha interpretato, quelli di Pigromen, la mucca di Caserta, il toro di Castellamare, Rossano ed altri ancora.

Nel 2013 Mariano Bruno ha preso parte al cast del film di Alessandro Siani Il principe abusivo e a Colpi di fortuna di Neri Parenti.

Stasera tutto è possibile, ospiti 30 settembre: Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande è un attore, sceneggiatore e regista di Napoli. Nato a teatro (è figlio di Antonio Casagrande, che faceva parte della compagnia di Eduardo De Filippo), l’attore è divenuto celebre grazie al sodalizio con l’amico e collega Vincenzo Salemme.

Negli anni, ha preso parte a tantissime commedie campioni d’incassi e si è specializzato anche dietro alla macchina da presa.

Stasera tutto è possibile, ospiti 30 settembre: Nunzia De Girolamo

Tra gli ospiti della puntata di oggi di Stasera tutto è possibile anche Nunzia De Girolamo. Classe 1975, ha maturato diverse esperienze politiche, soprattutto in Forza Italia e, in precedenza, con Il Popolo della Libertà e il Nuovo Centrodestra.

Dall’aprile 2013 al gennaio 2014 ha ricoperto la carica di ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali durante il Governo Letta. Con il tempo si è avvicinata al mondo dello spettacolo e della televisione. Nunzia De Girolamo è infatti spesso ospite della trasmissione di Giletti Non è l’Arena e ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle.

Stasera tutto è possibile, ospiti 30 settembre: Sergio Friscia

Attore e conduttore tv, Sergio Friscia è nato a Palermo nel 1971. Inizia la sua carriera come dj e animatore turistico, oltre che conducendo trasmissioni comiche in alcune emittenti locali siciliane.

Nel 1997 arriva il primo grande successo di pubblico grazie al programma di Rai 2 Macao. Partecipa a diverse fiction di successo come Il capo dei capi e Squadra Antimafia. Per diversi anni è tra i conduttori della trasmissione di Michele Guardì Mezzogiorno in famiglia.

Nel 2016 ha condotto l’anteprima del Festival di Sanremo. Ha preso parte a diversi film di successo come Il professor cenerentolo di Pieraccioni e L’ora legale di Ficarra e Picone.

Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”

Stasera tutto è possibile, ospiti 30 settembre: Lisa Fusco

La subrettina, come tutti la conoscono, è nata a Napoli nel 1978. Lisa Fusco ha partecipato a varie trasmissioni di successo come L’Isola dei famosi 5, Quelli che il calcio, il Grande Fratello Vip 3 e Ciao Darwin.

Ha recitato inoltre in alcuni film come Una donna per la vita e nella celebre soap Un posto al sole d’estate, nel 2008.

Stasera tutto è possibile, ospiti 30 settembre: Biagio Izzo

Attore e comico napoletano, Biagio Izzo, classe 1962, ha recitato in numerosi film di successo e ha partecipato a varie trasmissioni tv. Il suo promo successo arriva con il programma di Canale 9 TeleGaribaldi. A livello nazionale si fa conoscere con la trasmissione di Alba Parietti Macao.

Partecipa a molti cinepanettoni della coppia Boldi-De Sica come Body Guards – Guardie del corpo, Merry Christmas, Natale sul Nilo e Natale in India. Diventato ormai un personaggio pubblico, nel 2007 conduce con Caterina Balivo Stasera mi butto.

Dal 2019 è fisso nel cast di Made in Sud.

Stasera tutto è possibile, ospiti 30 settembre: Mercedesz Henger

Figlia di Eva Henger, la bella Mercedesz, classe 1991, è nata a Roma ma ha poi vissuto in Inghilterra, dove ha studiato Psicologia. La ragazza ha raccontato di essere stata vittima di bullismo: “Tua madre è una pornostar?”. Io, che non ci vedevo nulla di male, risposi: “Sì. E la tua?”. È cominciato tutto da lì. Improvvisamente nessuno giocava più con me. Persino alcuni insegnanti hanno cominciato a trattarmi diversamente. Lo stesso alle medie. Per reazione, ero diventata timidissima. Balbettavo”, ha detto in un’intervista a Vanity Fair.

Ha una relazione piuttosto complessa con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. Mercedesz Henger ha partecipato a film come Dance of New York e Torno a vivere da solo. Inoltre nel 2016 è stata nel cast de L’Isola dei Famosi.

Stasera tutto è possibile, ospiti 30 settembre: Ariadna Romero

Tra gli ospiti di Stasera tutto è possibile del 30 settembre c’è anche Ariadna Romero. La showgirl classe 1986 è arrivata in Italia nel 2009 grazie a un servizio fotografico realizzato a Cuba. Ha subito preso parte a trasmissioni di successo come Quelli che il calcio e a spot famosi come Vecchia Romagna.

Ariadna ha partecipato anche a film di successo come Finalmente la felicità, diretto da Leonardo Pieraccioni. Nel 2019 è stata una delle concorrenti de L’Isola dei Famosi.