Stasera tutto è possibile, anticipazioni puntata 30 settembre 2019

Torna oggi, lunedì 30 settembre 2019, la trasmissione di Rai 2 Stasera tutto è possibile, condotta da Stefano De Martino. Giunto alla sua terza puntata, il programma più pazzo della tv è pronto a divertire tutti i suoi spettatori con giochi e sfide divertenti. Ma cosa succederà nella puntata di oggi di Stasera tutto è possibile? Quali sono le anticipazioni? Chi sono gli ospiti?

Come sempre tanti momenti spassosi e prove esilaranti, per un programma a cui il direttore di Rai 2 Carlo Freccero tiene molto, e che sancisce la consacrazione di Stefano De Martino come conduttore e volto di punta della rete.

Vediamo insieme le anticipazioni della terza puntata di Stasera tutto è possibile, in programma su Rai 2 a partire dalle 21,20 oggi 30 settembre 2019.

Stasera tutto è possibile 2019: tutto sul programma di Rai 2

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni della terza puntata

Lo show, in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, non ha un vincitore e per questo non è una vera e propria gara. L’unico scopo è quello di divertirsi e ovviamente far divertire chi segue il programma da casa. A caratterizzare la trasmissione sono i vari ospiti vip che decidono di cimentarsi nei vari giochi che caratterizzano Stasera tutto è possibile.

Tema della puntata di oggi, 30 settembre 2019, secondo le anticipazioni di Stasera tutto è possibile, è il Brasile. Tutte le musiche e le coreografie, dunque, saranno a tema carioca. Come ogni lunedì, si susseguiranno vari giochi tra i più amati dal pubblico che segue Stasera tutto è possibile.

Su tutti, ovviamente, “La stanza inclinata“, il gioco che ha fatto la fortuna della trasmissione. Una stanza con il pavimento inclinato di 22,5 gradi, nella quale i concorrenti dovranno entrare, cercare di rimanere in piedi e seguire, tramite una cuffia, le istruzioni che vengono date dall’esterno.

Senza dimenticare poi altri giochi molto amati dal pubblico, come “Alphabody”, “Segui il labiale”, “StepBurger” e “Speed Quiz”.

Stefano De Martino: “Stasera tutto è possibile è come una serata tra amici. Io conduttore? Non amo le etichette”

Potrebbero interessarti Alex Belli e Delia Duran: chi sono i concorrenti di Temptation Island Vip 2019 Un posto al sole, anticipazioni 1 ottobre: cosa succede nella puntata di domani Valerio Maggiolini, chi è il tentatore di Temptation Island Vip 2019

Stasera tutto è possibile, gli ospiti della terza puntata

Ma quali sono gli ospiti della terza puntata di Stasera tutto è possibile? Come sempre ci saranno vari personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Tra gli ospiti della serata ci saranno: Mariano Bruno, Maurizio Casagrande, Nunzia De Girolamo, Sergio Friscia, Lisa Fusco, Biagio Izzo, Mercedesz Henger e Ariadna Romero.

L’appuntamento con il programma è per oggi, lunedì 30 settembre 2019, alle 21,20 su Rai 2.