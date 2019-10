Ascolti tv lunedì 28 ottobre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 28 ottobre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

E in effetti, come nelle scorse settimane, la serata del lunedì è una delle più contese: sul campo, infatti, scendono dei veri cavalli di battaglia. Per Rai 1, ad esempio, c’è ormai l’appuntamento fisso con Il Commissario Montalbano, che nonostante vada in replica ottiene sempre ascolti tv altissimi. Su Canale 5, invece, è stata spostata Barbara d’Urso con il suo Live. Tra i possibili outsider, poi, Rai 2 con Stasera tutto è possibile: gli ottimi risultati in termini di share del programma condotto da Stefano De Martino hanno spinto infatti la rete di viale Mazzini ad allungare di tre puntate il programma.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, lunedì 28 ottobre?

Ascolti tv 28 ottobre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Alla fine, a vincere è stato ancora una volta Il Commissario Montalbano – Una voce di notte, su Rai 1: il film, infatti, è stato visto da 4.615.000 persone, con uno share del 21,4 per cento. Su Canale 5, Live – Non è la d’Urso ha ottenuto il 13 per cento con 1.946.000 telespettatori connessi.

Molto bene, ancora una volta, Stasera tutto è possibile su Rai 2: il programma condotto da Stefano De Martino, infatti, ha ottenuto 1.648.000 ascolti tv, con uno share dell’8,4 per cento. Numeri molto alti per la seconda rete di viale Mazzini, che infatti ha deciso di allungare di altre tre puntate Stasera tutto è possibile, che andrà in onda fino all’11 novembre. Un vero successo per il conduttore, ballerino e compagno di Belen Rodriguez.

Il terzo gradino del podio della serata degli ascolti tv, tuttavia, è stato ottenuto da Rai 3, con la seconda puntata di Report: il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha totalizzato 2.100.000 telespettatori (9 per cento).

Su Italia 1, Die Hard – Un buon giorno per non morire è stato visto invece da 1.137.000 persone (4,8 per cento), mentre su Rete 4 Quarta Repubblica ha interessato 1.229.000 utenti (7 per cento). Su La 7, Grey’s Anatomy è stato visto da 592.000 persone (2,7 per cento), mentre su Tv 8 il film Django Unchained ha ottenuto 412.000 ascolti tv, con uno share del 2,3 per cento. Sul Nove, infine, il film Tutto tutto niente niente si è fermato a 371.000 spettatori (1,6 per cento).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Nella fascia access prime time, come sempre ha trionfato Rai 1: I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha radunato infatti ben 5.674.000 spettatori con 21,3 il per cento. Su Canale 5, invece, Striscia La Notizia ne ha ottenuti “solo” 4.610.000, con uno share del 17,3 per cento.

Su Rai 2 Tg2 Post ha segnato il 2,7 per cento con 724.000 spettatori, mentre su Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.281.000 spettatori con il 4,9 per cento. Su Rai 3 That’s amore ha appassionato 1.191.000 spettatori pari al 4,7 per cento mentre a seguire la soap Un Posto al Sole ha registrato 1.819.000 ascolti tv (6,9 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha interessato 1.504.000 persone (5,8 per cento), mentre su La 7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha totalizzato 1.785.000 spettatori (6,7 per cento). Su Tv 8 Guess my Age è piaciuto a 680.000 spettatori con il 2,6 per cento di share.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 29 ottobre 2019 | Trono classico o over? Adriano, grandi ospiti per il nuovo show di Celentano Adriano Celentano ospite a Verissimo per lanciare il suo nuovo show su Canale 5

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

I DATI VERRANNO AGGIORNATI POCO DOPO LE 10

Su Rai 1 L’Eredità ha avuto un pubblico di 5.099.000 spettatori (21 per cento) mentre su Canale 5 Caduta Libera ha ottenuto 4.080.000 ascolti tv con il 20,2 per cento di share.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI