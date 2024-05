Perché I Fatti Vostri oggi non va in onda su Rai 2: il motivo, 10 maggio

Perché I Fatti Vostri oggi non va in onda su Rai 2? La trasmissione quotidiana condotta da Tiberio Timperi con Anna Falchi oggi, 10 maggio 2024, non va in onda su Rai 2 per lasciare spazio alla diretta degli Internazionali di tennis di Roma, di cui la Rai ha acquisito i diritti. Il programma del day time diretto da Michele Guardì dunque oggi non va in onda, per quello che sarebbe stato l’ultimo appuntamento della settimana.

Questa mattina spazio al match tra Lorenzo Musetti e Terence Atmane, valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia. Diretta dal Campo Centrale del Foro Italico alle ore 11 su Rai 2. La telecronaca è di Luca Di Bella e Paolo Canè, con Cristina Caruso e Rita Grande in studio e le interviste di Maurizio Fanelli. La tv pubblica ha acquisito i diritti per la trasmissione di undici match singolari (in pratica uno al giorno) del torneo maschile degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, più la finale singolare femminile o in alternativa la finale di doppio maschile o femminile, per il 2024 e per il 2025. Peccato che non ci sarà Sinner a causa di un infortunio. Tutti i match sono visibili su Sky.

Quando torna

Abbiamo visto perché oggi non va in onda I fatti vostri, ma quando torna in tv? Appuntamento confermato regolarmente sul secondo canale per lunedì 13 maggio alle 11.10.