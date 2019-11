Stasera in tv 1 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 1 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 1 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 1 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Tale e quale Show

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Tale e quale Show, lo show del venerdì sera condotto come sempre da Carlo Conti. Quali saranno i personaggi imitati questa sera dai concorrenti?

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S. Los Angeles

Questa sera su Rai 2 arriva un nuovo episodio di N.C.I.S. Los Angeles: quella di oggi è la puntata numero 19 della stagione 10, dal titolo “Legami difficili”.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:15 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Sei mai stata sulla luna?

Questa sera su Rai 3 arriva in prima tv il film Sei mai stata sulla luna?, con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore e Neri Marcorè.

Trama: Guia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto. Capisce che l’unica cosa che le manca è l’amore, quello vero. E quando la felicità è a un passo da lei, non saprà come raggiungerla.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 va in onda Quarto grado: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma crime più social della televisione italiana. Tutti i recenti casi di cronaca nera e gli storici cold case del nostro paese, analizzati con una serie di contenuti esclusivi e ospiti.

STASERA IN TV 1 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – L’isola di Pietro 3

Su Canale 5 va in onda la terza puntata de L’isola di pietro 3, la fiction con protagonista Gianni Morandi.

Trama: Mentre Elena e Caterina rientrano da Huston, dove la ragazza ha subito un’operazione agli occhi, dall’esito ancora incerto, Pietro salva una neonata da un incendio. Durante le indagini per ritrovare la madre della bambina e capire chi abbia appiccato le fiamme, Elena deve fare i conti con un lutto che non vuole affrontare e un nuovo Vicequestore, molto diverso da lei. Nel frattempo Caterina stenta a capire l’atteggiamento incostante di Diego. Il ragazzo sembra, infatti, nascondere un grande segreto.

Trama e anticipazioni della terza puntata de L’Isola di Pietro 3

GUIDA TV 1 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – It

Su Italia 1 questa sera arriva il film It, adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King con Sophia Lillis, Bill Skarsgard.

Trama: Un gruppo di adolescenti scopre l’esistenza di un’entità malvagia che si nutre delle paure degli esseri umani e che ha le sembianze di un pagliaccio di nome Pennywise. L’essere, che dimora nelle profondità della rete fognaria, è solo uno dei volti della creatura millenaria nota come It, un mostro senza forma che si risveglia ciclicamente per mietere vittime tra i bambini della città. Per sconfiggerlo, i ragazzi devono restare uniti e mantenere vivo il sentimento di amicizia che li lega.

PROGRAMMI TV 1 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Propaganda Live con Diego Bianchi (Zoro), Makkox e tutta la banda.

PROGRAMMI TV 1 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Master – Chef Italia Ep. 3

Su Tv8 questa sera va in onda in replica la prima puntata della scorsa edizione di MasterChef Italia.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Zoo – Un amico da salvare

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera arriva in prima tv il film Zoo – Un amico da salvare, per la regia di Colin McIvor.

STASERA IN TV 1 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:45 – Paddock Live (diretta)

20:55 – F1 PL 2: Stati Uniti (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera tutti in pista per le prime sessioni di prove libere. Novanta minuti per testare la vettura in pista e cercare il setup migliore.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Lago Maggiore

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Palermo

Questa sera su Sky Uno torna Alessandro Borghese – 4 ristoranti con una nuova puntata in replica.

