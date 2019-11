L’isola di Pietro 3, trama e anticipazioni della terza puntata in onda stasera, 1 novembre 2019

Questa sera, venerdì 1 novembre 2019, in prima serata su Canale 5 torna L’Isola di Pietro 3, la terza stagione della fiction con protagonista Gianni Morandi nei panni del pediatra Pietro Sereni. Dopo il successo delle due precedenti stagioni, infatti, Mediaset ha deciso di trasmettere le nuove puntate di questa fortunata serie tv ambientata in Sardegna, a Carlofrote e sull’isola di Sant’Antioco.

Vediamo insieme le anticipazioni della terza puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.20.

Anticipazioni seconda puntata

Proseguono senza sosta le indagini per scoprire il responsabile della morte di Chiara, rese più complesse dall’omertà di qualcuno che, pur essendo in possesso di qualche preziosa informazione, continua a rimanere in silenzio o – peggio – a mentire.

Quando Caterina verrà a conoscenza del fatto che Diego è il padre di Chiara deciderà di interrompere la loro relazione, il che farà in modo che la giovane si avvicini sempre di più a Leonardo, nonostante i tentativi di Diego di tenerli lontani; lui non si fida di Leonardo, ma i due sembrano ormai essere inseparabili e più lui cerca di tenerli distanti più loro si avvicinano. Quando Valerio ed Elena scoprono una pista che riguarda Stefano Orrù, infatti, hanno modo di trascorrere più tempo insieme e la passione finirà per travolgerli. Anche se lei si sentirà molto in colpa perché si renderà conto di provare dei sentimenti per un altro uomo, Valerio saprà corteggiarla in modo molto delicato e cortese.

Dall’altra parte c’è invece il protagonista, Pietro, che cercherà di scoprire quale segreto nasconde Ilaria e non vuole rivelare alla famiglia. Quando scoprirà la verità non farà in tempo a rivelarla perché Stefano decide di scappare.

