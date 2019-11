Sei mai stata sulla luna?: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 1 novembre 2019, in prima serata su Rai 3 alle 21.20 va in onda Sei mai stata sulla luna?, film del 2015 per la regia di Paolo Genovese con Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcorè.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

La trama

Il film racconta la storia di un incontro tra due mondi diversi: da una parte c’è Guia (Liz Solari), 30enne che lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, viaggia in jet privato, vive tra Milano e Parigi e ha un fidanzato (Pietro Sermonti) e un’assistente personale (Giulia Michelini). Non le manca proprio niente, o almeno così credeva fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove ha ereditato una grande masseria di famiglia.

È qui che si imbatterà in Renzo (Raoul Bova), affascinante contadino del posto, e capisce che l’unica cosa che le manca è il vero amore. Guia non sa nulla di quella terra, né come si vive in quelle zone: la sua realtà è la città, la vita mondana e il lusso. Ma sarà proprio il suo rapporto con Renzo a farle cambiare idea. Che cosa deciderà? Tornerà alla vita a cui è tanto legata, tra sfilate e cene galanti, oppure quella che ha trovato in Puglia?

Sei mai stata sulla luna film: il cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Liz Solari – Guia

– Guia Raoul Bova – Renzo

– Renzo Simone Dell’Anna – Tony

– Tony Giulia Michelini – Carola

– Carola Pietro Sermonti – Marco

– Marco Dino Abbrescia – Dino

– Dino Nino Frassica – Oderzo

– Oderzo Sabrina Impacciatore – Mara

– Mara Neri Marcorè – Pino

– Pino Rolando Ravello – Paolo

– Paolo Sergio Rubini – Delfo

– Delfo Emilio Solfrizzi – Felice

– Felice Paolo Sassanelli – Rosario

– Rosario Mia Benedetta – Bernadette

– Bernadette Anna Rezan – Cyntzia

– Cyntzia Lilia Pierno – direttrice casa famiglia

Il trailer

Ecco il trailer del film in onda stasera su Rai 3:

Sei mai stata sulla luna film: diretta tv e streaming

Come vedere il film Sei mai stata sulla luna? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 1 novembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

