It, il film tratto dal romanzo di Stephen King: trama, cast e streaming

It, conosciuto anche come It – Capitolo 1, è il film horror tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King con protagonista il folle clown Pennywise.

Diretto da Andrés Muschietti (La madre), il primo capitolo c’introduce nel mondo di It, detto anche Pennywise, interpretato da Bill Skarsgård.

Il capitolo uno di It racconta degli avvenimenti cronologicamente incastrati tra il 1957 e il 1958, dalla scomparsa del piccolo Georgie alla mostruosa scoperta del pagliaccio assassino. Il capitolo due è arrivato al cinema nel 2019 con un cast diverso, poiché è ambientato a vent’anni di distanza dal primo e i protagonisti sono ormai tutti adulti.

Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast?

It, la trama del film

Siamo nella Derry degli anni ’80, una cittadina tranquilla infestata da un pagliaccio che attira ingenui ragazzini nella sua trappola: il suo biglietto da visita è un palloncino rosso, mentre il suo nome è Pennywives, conosciuto anche come IT.

La cittadina di Derry cade nel panico quando scompare Georgie. Il bambino è uscito di casa durante la pioggia con indosso un impermeabile giallo e non è più tornato. L’immaginaria cittadina del Maine cade nel panico, Georgie è soltanto l’ennesima vittima e ha soltanto sette anni.

Bill, il fratello di Georgie, è il leader del Club dei Perdenti, ragazzini adolescenti presi di mira dai bulli che decidono d’indagare sulla misteriosa scomparsa del bambino. Bill è divorato dai sensi di colpa perché è stato a causa sua che il bambino è uscito di casa: se gli avesse dato maggiori attenzioni, a quell’ora il suo fratellino non sarebbe scomparso.

Nel Club dei Perdenti, oltre a Bill, abbiamo anche Ben, Richie, Stan, Mike, Eddie e Beverly, l’unica ragazza del gruppo. Insieme cercheranno di scoprire dov’è finito Georgie ed è indagando che arriveranno a scoprire di una creatura raccapricciante: Pennywise.

La trama e il finale di It Capitolo Uno

It, chi fa parte del capitolo Uno del film sul pagliaccio assassino

Chi vediamo nel cast di IT? Nel capitolo Uno, i protagonisti sono degli adolescenti.

Oltre a Pennywise interpretato da Bill Skarsgård, nel cast di IT vediamo Finn Wolfhard interpretare Richie Tozier, Jaeden Lieberher nelle vesti del fratello maggiore di Georgie, Bill.

E ancora Nicholas Hamilton interpreta Henry Bowers, Owen Teague interpreta Patrick, Sophia Lillis interpreta Beverly, Jackson Robert Scott interpreta il piccolo Georgie.

Infine abbiamo Megan Charpentier, Steven Williams, Chosen Jacobs, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Jack Grazer, Jake Sim e Logan Thompson.

It, dove vedere il film in tv e diretta streaming

IT – Capitolo Uno va in onda in prima tv assoluta venerdì 1 novembre 2019. Sfruttando il ponte di Halloween, la rete Mediaset ha deciso di mandare in onda una prima tv tutta horror.

Chi vuole seguire IT in tv dovrà semplicemente sintonizzarsi su Italia 1, tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche tasto 506 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può collegarsi a MediasetPlay e usufruire dei servizi streaming tramite pc, smartphone e tablet.