Halloween, i migliori film da vedere nella notte più horror dell’anno

La notte più horror dell’anno è arrivata. Il 31 ottobre lasciate a casa unicorni e fate, perché questa è la notte delle streghe (e non solo). Halloween, una ricorrenza da rispettare in famiglia e tra amici (e, perché no, anche con il partner) per chi è amante dell’horror.

Ma Halloween non è soltanto per rabbrividire, ci si può anche divertire ed è una serata adatta a grandi e piccini.

Di seguito, i migliori film da vedere tra horror, commedie e film per bambini.

Halloween, i migliori film horror da recuperare il 31 ottobre

Ogni 31 ottobre che si rispetti deve prevedere un menù cinematografico a base horror. Tra i film imperdibili nella storia del cinema non vanno dimenticati i classici dell’orrore come La notte dei morti viventi, un film del 1968 divenuto un cult del genere.

Chi ama i vampiri non può lasciare in un cassetto Dracula di Bram Stoker, un film del 1992 la cui storia molto presto sarà adattata anche al piccolo schermo (e trasmesso in Italia grazie a Netflix).

Prendete Stanley Kubrick, unite al suo nome quello di Stephen King (padre dell’horror) e condite il tutto con un’interpretazione peculiare di Jack Nicholson e avrete un cocktail chiamato Shining. Eletto come secondo miglior film horror della storia del cinema dopo L’esorcista (classico cliché di Halloween), Shining torna al cinema nel 2019 con una versione restaurata e Italia 1 ha persino mandato in onda (il 31 ottobre di quest’anno) una versione contenente 25 minuti extra in esclusiva.

I pagliacci vi fanno paura? Allora forse non dovreste guardare IT, il film tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King tornato al cinema in una nuova veste nel 2016 e approdato nel 2019 con il secondo capitolo. Pennywise è un clown cattivo e cannibale, che va a caccia di bambini e si nutre delle loro paure, che deve contrastare un gruppo di adolescenti che hanno intenzione di fermarlo dopo la scomparsa del piccolo George.

Consultare il manuale dell’horror per una serata come Halloween non è mai stato così facile: potreste guardare Suspiria (scegliendo tra l’originale di Dario Argento o il remake di Luca Guadagnino), il già menzionato L’Esorcista, la saga di Nightmare per una grande scorpacciata di Freddy Krueger oppure puntare all’omonima saga di questa festività, Halloween, con protagonista il folle e spietato assassino Michael Myers.

E tra i classici (presi di mira da tantissime parodie) figurano anche The Ring e Scream.

Halloween, i film più divertenti da vedere il 31 ottobre

Chi è appassionato di fantasmi potrà concedersi un rewatch di Ghostbusters, celebre film degli anni ’80 che racconta le vicende di un gruppo di ragazzi che iniziano la propria crociata contro i fantasmi che impazzano per New York. Curiosità: sapevate che nel 2016 è stato realizzato un reboot al femminile? E, doppia curiosità, che nel 2020 arriverà il terzo capitolo della saga originale?

Vi piacciono le streghe? Allora non può mancare nel vostro menù degustazione un appuntamento con Hocus Pocus, la commedia fantastica firmata Walt Disney che ha portato al cinema tre streghe hollywoodiane come Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy.

Chi crede di avere una famiglia particolare forse non ha mai visto La famiglia Addams, composta da macabrissimi membri dalla dispettosa Mercoledì alla sofisticata Morticia, una famiglia che ribalta tutte le convenzioni in chiave horror.

Halloween per bambini, i migliori film d’animazione

Gli amanti di Tim Burton sono sempre combattuti in questo periodo dell’anno: quando guardare Nightmare before Christmas? Ad Halloween o a Natale? Non esiste una risposta corretta a questa domanda, potreste guardarlo in entrambe le occasioni e non offenderete nessuno. Jack è uno scheletro alto due metri che regna nel Paese di Halloween, ma è stanco delle ragnatele e del grigiore del suo paese e vorrebbe qualcosa di più colorato, più vivo… come il paese del Natale.

I bambini non dovrebbero avere paura dei vampiri, almeno secondo Genndy Tartakovsky, il regista di Hotel Transylvania, un film d’animazione che vede un vampiro – Dracula – prendersi cura della piccola Mavis.

Attualmente al cinema con il secondo capitolo, un film adatto a questo periodo dell’anno è anche Maleficent, la rielaborazione del personaggio di Malefica de La bella addormentata nel bosco interpretata da Angelina Jolie che porta sul grande schermo la storia di una fata con il cuore spezzato.

Se volete portare i vostri bambini al cinema, dal 31 ottobre 2019 in sala troverete La famiglia Addams, l’adattamento in chiave live-action della famiglia più macabra d’America: tra i doppiatori italiani, Virginia Raffaele e Pino Insegno che saranno Morticia e Gomez.

Halloween in tv: le migliori serie da recuperare

Ma non è finita qui: chi ha un debole per le serie tv potrebbe concedersi anche un rewatch di alcune serie a tema come American Horror Story (attualmente in produzione 9 stagioni), Bates Motel (terminato con cinque stagioni) che s’ispira al film di Alfred Hitchcock Psycho, oppure la nuova perla Netflix intitolata Dark così come Hill House e Le terrificanti avventure di Sabrina.

Ma anche Hannibal non scherza, così come Penny Dreadful.