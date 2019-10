Dracula, la serie tv creata dagli ideatori di Skerlock: il trailer

Arriva un nuovo adattamento televisivo di Dracula. La celebre opera di Bram Stoker è entrata nel mirino di Netflix. La BBC, insieme agli ideatori di Skerlock – Steven Moffat e Mark Gatiss -, ha realizzato una miniserie composta da tre episodi con protagonista Claes Bang.

Il trailer ci catapulta immediatamente nell’ambientazione tetra della storia del Conte Dracula. Siamo in Transilvania, alla fine dell’Ottocento, e le vicende seguono il nobile vampiro che cerca di attuare piani diabolici contro la Londra vittoriana.

Dracula, la storia del celebre vampiro contro la Londra vittoriana

Soltanto una frase viene pronunciata in un minuto scarso di video ed è proprio dal Conte Dracula a parlare: “Prova a stare tranquillo, stai andando benissimo…”, sussurra il vampiro alla sua prossima preda.

La miniserie, dal tocco horror, non sarà adatta ai ragazzi. Dracula, inoltre, sarà il grande protagonista della storia. Gli autori spiegano che “il personaggio non avrà dilemmi morali, vuole solo mangiare un mucchio di persone, ha visto imperi crescere e crollare, ed è affascinato dall’umanità, la sua unica fonte di cibo”.

Non è stata ancora rilasciata una data ufficiale di Dracula, ma sappiamo che nel cast – oltre al canadese Bang – vedremo anche John Heffernan (Collateral), Dolly Wells (Blunt Talk), Joanna Scanlan (No Offence), Sacha Dhawan (Iron Fist), Jonathan Aris (La guerra dei mondi) e Nathan Stewart-Jarrett (Misfits).

Dracula sarà mandata in onda su BBC One nel Regno Unito e in Irlanda, mentre sarà portata nel resto del mondo da Netflix, Italia inclusa.