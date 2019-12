X Factor 2019, l’eliminato della semifinale di ieri sera: cosa è successo | Riassunto

X FACTOR ELIMINATO – Ieri, 5 dicembre 2019, è andata in onda la semifinale di X Factor, il talent condotto da Alessandro Cattelan. L’ultimo scoglio per i cantanti ancora in gara, prima dell’attesissima finale di giovedì prossimo. Cinque, infatti, i concorrenti che hanno affrontato il settimo Live di ieri, ma uno di loro è stato eliminato. La puntata è stata suddivisa in due manches: nella prima i cantanti si sono esibiti con un brano assegnato loro dai giudici, nella seconda invece ognuno ha scelto un pezzo del cuore da portare sul palco dell’X Factor Dome.

Ecco tutto quello che è successo nella puntata di ieri di X Factor.

X Factor 2019 eliminato: il riassunto della semifinale | La prima manche

Nella prima manche di X Factor abbiamo assistito ai brani assegnati ai concorrenti dai rispettivi giudici. L’opening ha visto sul palco Tiziano Ferro che si è esibito insieme ai cantanti del talent in un medley di tre sue grandi hit.

La sfida entra nel vivo e i primi ad esibirsi nella semifinale di ieri di X Factor sono i due ragazzi romani della Sierra. Qualche critica da parte dei giudici per la scelta del brano fatta da Samuel, che non li avrebbe esaltati a dovere.

Come sempre applausi per Sofia Tornambene: un’altra prestazione convincente quella della 16enne, forse la favorita numero uno per la vittoria finale. Porta Michael Jackson e non sfigura. Spazio poi per Davide Rossi. I giudici, in particolare Samuel, sottolineano il fatto che il ragazzo è molto bravo ed è capace di cimentarsi in vari generi, ma al tempo stesso non è chiaro il suo “look artistico”.

Sono invece senz’altro molto a fuoco i Booda, che portano alla semifinale di X Factor Dibby Dibby Sound di Dj Fresh vs Jay Fay. A chiudere questa prima manche è Eugenio Campagna, chiamato a un riscatto dopo la deludente prova della settimana scorsa e alle polemiche seguite al fatto che si è giustificato dicendo “sono stanco”.

Malika sottolinea che pur avendo fatto una buona esibizione, ha urlato inutilmente. Si chiude la prima manche: al ballottaggio va proprio Eugenio, il meno votato dal pubblico. Chi sarà l’eliminato di X Factor?

X Factor semifinale | La seconda manche della semifinale

Nella seconda manche i cantanti portano un loro brano del cuore, si tratta infatti della prova My Song. Tutti gli artisti si esibiscono in una carrellata senza soluzione di continuità. Eugenio ha scelto Nessuno vuol essere Robin di Cesare Cremonini, Davide interpreterà Uptown Funk di Bruno Mars, Sofia si cimenta con Love of my Life dei Queen, mentre la Sierra ha scelto Ni Ben Ni Mal di Bad Bunny, infine i Booda hanno optato per Level Up di Ciara.

Il meno votato di questa seconda manche è il gruppo dei Booda. C’è spazio poi per una nuova esibizione di Tiziano Ferro, con il suo nuovo singolo In mezzo a questo inverno. In studio anche il pianista siriano Aeham Ahmad, con il suo messaggio di solidarietà e speranza.

Si arriva infine all’ultimo scontro tra i Booda e Eugenio. L’eliminato di X Factor nella semifinale di ieri è Campagna, che così si ferma proprio a un passo dalla finale. La stessa Mara sottolinea che nelle ultime puntate il cantautore è apparso piuttosto spento.

La prossima settimana, 12 dicembre 2019, sarà il momento della finale di X Factor 2019. Appuntamento, come sempre, su Sky Uno.

