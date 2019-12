Aeham Ahmad, chi è il pianista siriano ospite di X Factor 2019

Giovedì 5 dicembre 2019 va in onda la semifinale di X Factor 2019 e, per l’occasione, oltre a proclamare i finalisti dell’edizione corrente saranno presenti anche alcuni ospiti, come Tiziano Ferro e il pianista siriano Aeham Ahmad.

Ahmad, cresciuto tra le macerie della Siria, ha trovato nel pianoforte l’unica ancora di salvezza, una speranza per il futuro portando gioia in una terra devastata.

Ma chi è Aeham Ahmad? Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è il pianista siriano di X Factor 2019: Aeham Ahmad

Nato a Damasco nel 1988, Aeham Ahmad rientra nella minoranza palestinese presente in Siria. Insieme alla sua famiglia, Aeham ha vissuto a Yarmouk, il campo profughi dove suo nonno trovò rifugio nel 1948.

Cresciuto in una delle situazioni più difficili al mondo, Aeham ha trovato nella musica l’unico posto sicuro: a soli cinque anni, il padre gli ha insegnato a suonare il pianoforte e da allora non ha mai smesso di farlo.

Il suo talento l’ha portato a soli 23 anni a laurearsi al conservatorio di Damasco e Homs.

Durante la delicata situazione in Siria, la sua musica è diventata un simbolo di speranza: le sue esibizioni con il pianoforte in mezzo alle macerie hanno fatto il giro del mondo grazie al web.

Nel 2015 è stato istituito il divieto per la musica e il pianoforte di Aeham è stato bruciato sotto i suoi stessi occhi: “Il pianoforte era mio amico, è come se avessero ucciso un mio amico”, ha dichiarato il pianista.

A quel punto Aeham è stato costretto a fuggire, lasciando moglie e bambini in Siria. Dopo aver attraversato Turchia, Grecia, Serbia, Croazia e Austria, Aeham è arrivato a Monaco e, dopo l’arrivo in Germania, il ragazzo ha preso a esibirsi in diverse città tedesche passando da Berlino a Colonia per arrivare a Lipsia.

La sua musica poi è arrivata in tutto il mondo, così come il suo messaggio di speranza.

Giovedì 5 dicembre 2019, Aeham Ahmad è ospite a X Factor con la sua musica. Qui potete seguire l’artista su Instagram.