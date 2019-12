X Factor 2019, le anticipazioni della semifinale: ospite Tiziano Ferro e il pianista siriano Aeham Ahmad

Questa sera, giovedì 5 dicembre 2019, va in onda su Sky Uno la semifinale di X Factor, il talent condotto da Alessandro Cattelan. Sono solo cinque i cantanti rimasti in gara, I Booda, Davide Rossi, Eugenio Campagna, la Sierra e Sofia Tornambene. Solo quattro accederanno alla finale di giovedì prossimo, prevista giovedì 12 dicembre al Mediolanum Forum di Assago. L’ultimo scoglio, dunque, in cui dare il tutto per tutto per provare a realizzare il proprio sogno.

Si rinnova ovviamente anche la sfida tra i giudici: Samuel è l’unico ad avere ancora due concorrenti, i Booda e la Sierra, Mara Maionchi fa invece affidamento su Eugenio Campagna,chiamato a riscattarsi dopo la prova deludente della settimana scorsa.

Per gli Under Uomini di Malika, invece, l’unico superstite è Davide Rossi, mentre Sfera Ebbasta si gioca le sue chances con Sofia Tornambene.

Ma vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni di questa semifinale di X Factor: quali sono le assegnazioni di questa settimana?

X Factor semifinale, le assegnazioni dei giudici ai cantanti

In questo settimo Live ci saranno come di consueto due manches: il meno votato di ognuna andrà al ballottaggio. Spetterà poi i giudici scegliere quale concorrente eliminare. La prima manche vede i cantanti esibirsi su una serie di brani scelti dai loro giudici.

Mara ha assegnato ad Eugenio Una buona idea di Niccolò Fabi, Davide si esibirà in Toxic di Britney Spears, Sofia canterà Human Nature di Michael Jackson, Samuel invece ha scelto Born Slippy, Nuxx di Underworld per la Sierra, mentre i Booda canteranno Dibby Dibby Sound di Dj Fresh vs Jay Fay.

Nella seconda manche della semifinale di X Factor 2019 ci sarà il momento My Song, in cui ogni cantante si esibirà con il proprio brano del cuore. Eugenio ha scelto Nessuno vuol essere Robin di Cesare Cremonini, Davide interpreterà Uptown Funk di Bruno Mars, Sofia si cimenta con Love of my Life dei Queen, mentre la Sierra ha scelto Ni Ben Ni Mal di Bad Bunny, infine i Booda hanno optato per Level Up di Ciara.

Non possono mancare anche in questa semifinale di X Factor i grandi ospiti di livello internazionale: sul palco dell’X Factor Dome ci saranno Tiziano Ferro e il pianista siriano Aeham Ahmad. Il cantante di Latina ha pubblicato il suo nuovo album Accetto Miracoli, che già è un successo in tutto il mondo. Tiziano Ferro sarà protagonista dell’opening insieme ai concorrenti proponendo un medley di tre delle sue hit e presenterà poi, in anteprima assoluta, il suo ultimo successo In mezzo a questo inverno.

Per la prima volta a X Factor ci sarà invece Aeham Ahmad, pianista siriano che trasmetterà un messaggio di coraggio, tolleranza e speranza. Il pianista si esibirà in I forgot my name, un suo brano, e poi insieme a tutti i concorrenti di X Factor 2019 interpreterà Mad World dei Tears for Fears.

Appuntamento questa sera, 5 dicembre, con la semifinale di X Factor 2019, dalle 21.15 su Sky Uno.