X Factor 2019, chi è stato eliminato nella prima puntata dei Live di ieri sera | Riassunto

X Factor 2019 arriva al momento tanto atteso dei Live. Ieri, giovedì 24 ottobre 2019, è andata in onda la prima puntata in diretta, con le esibizioni dei 12 concorrenti e il primo eliminato di questa nuova stagione. Un’edizione con tante novità, a partire dalla giuria.

Tre i giudici nuovi al tavolo di X Factor 2019: Malika Ayane, Sfera Ebbasta, e Samuel Romano.La veterana in giuria è invece l’amatissima Mara Maionchi. Alla conduzione confermato Alessandro Cattelan.

Ecco allora il riassunto della puntata di ieri sera, 24 ottobre 2019: chi è stato eliminato e chi è andato al ballottaggio.

X Factor 2019 eliminato: il riassunto del primo Live | Prima Manche

Dopo una partenza come sempre con il botto, con tutti i cantanti e i giudici sul palco, si comincia a fare sul serio con le prime esibizioni. A salire sul palco è inizialmente Mariam Rouass, concorrente della squadra degli Under Donna di Sfera Ebbasta.

Mara Maionchi commenta: “Sei stata brava, essendo bella non hai trasmesso ironia ma sei andata bene”. Per Malika Ayane: “Bello vederti così, la penso come Mara. La tua fisicità è fichissima comunque”. Tocca ai Seawards di Samuel con i King of Lions: l’esibizione è piaciuta ai giudici, anche se sperano prossimamente di vederli in qualcosa di diverso.

Il terzo a salire sul palco è Eugenio Campagna (Comete), uno dei concorrenti che finora ha maggiormente sorpreso nella prima fase di X Factor 2019: molto intensa la sua versione di Arsenico di Aiello. “Tu e alcuni altri concorrenti di X Factor penso possiate portare il vostro mondo”, commenta Samuel. E Sfera Ebbasta aggiunge: “Mi è sembrata un’esibizione da professionista”.

La prima manche di ieri si conclude con Davide Rossi, che al pianoforte esegue la hit How Long (Has This Been Going On). “Sei stato bravissimo, sei stato un brano cantante e un bravo pianista”, dice Samuel. Eppure qualcosa non convince Sfera Ebbasta: “Mi sei sembrato molto bravo ma poco divertito”.

Il televoto ha deciso di mandare al ballottaggio Mariam.

X Factor 2019 eliminato: il riassunto del primo Live | Seconda Manche

È il momento del primo ospite di questo Live, ed è una vecchia conoscenza di X Factor: stiamo parlando di Mika. Il cantante di origine libanese ha presentato il nuovo disco My Name Is Michael Holbrook, che da novembre porterà in giro per l’Italia con il Revelation Tour. Mika è il giudice speciale di questa puntata.

Ad aprire la seconda manche è Nicola Cavallaro degli Over. Molto bella la sua versione di This Is America di Childish Gambino. “Scoprirti anche performer è stato piacevole”, dice Malika Ayane. Lorenzo Rinaldi è sicuramente uno dei cantanti di maggior talento di questa edizione.

I giudici apprezzano la sua versione di Don’t Look back in Anger degli Oasis. Spazio alla seconda band, i Booda, con 212 di Azealia Banks: “Siete stati un’esplosione di energia”, commenta Sfera Ebbasta. Mentre Mara Maionchi si complimenta con musicisti e cantante: “Siete veramente una chicca di gruppo!”

A chiudere la seconda manche è Giordana Petralia, la ragazza che ha incantato tutti con la sua voce possente e la magia della sua inseparabile arpa. La concorrente degli Under Donna porta Jocelyn Flores di XXXTentacion. “Mi hai fatto ricordare perché amo la musica”, ha detto Samuel.

Il secondo ospite del primo Live di X Factor 2019 è Coez, che festeggia i 10 anni di carriera. Si chiude il televoto: ad andare al ballottaggio è Giordana.

Eliminato X Factor 2019: Terza manche

La terza e ultima manche si apre con Sofia Tornambene. Sfera Ebbasta le ha assegnato L’Ultimo Bacio di Carmen Consoli. “Il tuo modo di cantare fa vedere anche le immagini”, dice Mara Maionchi. Tocca poi all’artista di strada Enrico Di Lauro che porta Love Will Tear Us Apart dei Joy Division.

Un’esibizione che non convince molto i giudici: “Hai spaccato, ma ci metterei un po’ più di personalità”, dice Sfera Ebbasta.

È il momento del duo rap romano dei Sierra, la scommessa di Samuel che ha chiesto loro di re-interpretare il brano Dark Horse di Katy Perry. L’ultimo a esibirsi è Marco Saltari degli Over con Sugarman di Sisto Rodriguez. “Mi sei arrivato un po’ meno, ma era tutto giusto”, dice Mara Maionchi.

Ad andare al ballottaggio per il pubblico è Enrico. Sul palco di X Factor 2019 torna Mika con il nuovo singolo Tomorrow.

X Factor 2019 eliminato: ballottaggio

I tre concorrenti meno votati di questo primo Live propongono il loro cavallo di battaglia? Chi sarà eliminato? Mariam propone il suo cavallo di battaglia, cantando Gioventù bruciata di Mahmood, che già aveva portato alle audizioni.

Giordana sceglie la hit Strange World, di Ké, mentre Enrico si esibisce con Make You Feel My Love di Bob Dylan. Mika, il giudice speciale di questa puntata, salva Giordana.

Mariam ed Enrico vanno dunque all’ultimo scontro: Mara e Sfera decidono di eliminare Enrico, Malika e Samuel scelgono Mariam. Si va al Tilt. Spazio di nuovo al pubblico con il televoto. Enrico viene salvato, mentre Mariam è il primo eliminato dei Live di X Factor 2019.