Stasera in tv 6 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 6 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 6 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 6 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – 20 anni che siamo italiani

Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di 20 anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Una sorta di “Two people show” dalle mille possibilità di intreccio narrativo, musicale ed artistico, con ospiti, orchestra, storytelling.

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Petrolio

Questa sera su Rai 2 va in onda il documentario Petrolio, un programma d’informazione costruito attraverso l’aggregazione di reportages, interviste e approfondimenti su vari temi con stile anche documentaristico.

Le anticipazioni della prima puntata di Petrolio

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Un fantastico via vai

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Un fantastico via vai con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara Mastalli, Marianna Di Martino, Davide Sef, Giuseppe Maggio, Maurizio Battista.

Trama: Cacciato di casa dalla moglie Anita (Serena Autieri) a causa di un malinteso, Arnaldo (Leonardo Pieraccioni), un uomo non piu’ giovanissimo che ha superato la quarantina, trova una stanza in affitto in un appartamento abitato da quattro studenti. Ha inizio cosi’ un conflitto sempre piu’ serrato che lo vedra’ alle prese con una gioventu’ lontana dal suo mondo e dal suo modo di vedere le cose.

Di seguito il trailer:



RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma “crime” condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

STASERA IN TV 6 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Il Processo

Su Canale 5 stasera torna l’appuntamento con la serie tv Il Processo, che vede protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna. La fiction è giunta alla seconda puntata.

GUIDA TV 6 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Il cavaliere oscuro – Il ritorno

Su Italia 1 questa sera va in onda il terzo film della trilogia di Christopher Nolan, Il cavaliere oscuro – Il ritorno.

Trama: Sono passati alcuni anni da quando Bruce Wayne (Christian Bale) ha indossato la maschera di Batman per l’ultima volta ma il suo volontario ritiro dalle scene e’ interrotto quando il commissario Gordon (Gary Oldman) scopre un complotto teso a distruggere dall’interno la citta’ di Gotham City. I nuovi nemici, con cui Batman dovra’ confrontarsi, sono la misteriosa Selina Kyle (Anne Hathaway) e il letale Bane (Tom Hardy).

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 6 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Con lui, ovviamente, ci sara’ tutta la sua banda, come gia’ annunciato alcuni mesi fa, a cominciare dal disegnatore Marco Dambrosio, in arte Makkox.

PROGRAMMI TV 6 DICEMBRE 2019: TV8

Potrebbero interessarti Un fantastico via vai, il film: trama, cast e streaming 20 anni che siamo italiani, la seconda puntata del programma con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada 20 anni che siamo italiani, gli ospiti della seconda puntata di stasera su Rai 1

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 64 Prima TV

21:30 – MasterChef Italia

Su Tv8 questa sera va in onda un’altra puntata in replica di MasterChef Italia, il talent show culinario piu’ famoso al mondo. Gli aspiranti cuochi saranno sottoposti a durissime prove di ogni tipo non solo in studio, ma anche in esterna, in situazioni particolari.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Cify of Lies “L’ora della verità”.

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film City of Lies – L’ora della verità con Johnny Depp e Forest Whitaker.

Ecco il trailer:



STASERA IN TV 6 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – L’uomo della Domenica: Gigi Radice

20:30 – Eintracht F. – Hertha B. (diretta).

Su Sky Sport Uno stasera va in onda lo scontro tra Eintracht F. – Hertha B. Le partite del massimo campionato di calcio tedesco. Campione in carica il Bayern Monaco.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Antonino Chef Academy

Questa sera su Sky Uno torna Antonino Chef Academy. Nella nuova prova, a valutare i cuochi insieme ad Antonino Cannavacciuolo ci sara’ Filippo Sisti, uno tra i mixologist piu’ famosi d’Italia, rappresentante del concetto di cucina liquida

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI