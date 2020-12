Sanremo Giovani 2020 finalisti: i dieci cantanti in finale | Nuove Proposte

Sono dieci i finalisti di Sanremo Giovani 2020, lo show in diretta questa sera dalle 21.25 su Rai 1 con la conduzione di Amadeus e Riccardo Rossi. Dopo le selezioni e le semifinali di AmaSanremo, i dieci finalisti si sfideranno esibendosi dal vivo dal Teatro del Casinò di Sanremo. Solo sei di loro supereranno l’ultimo scoglio accedendo alle Nuove Proposte che si sfideranno sul palco dell’Ariston a Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo 2021. Le altre due Nuove Proposte verranno selezionate da Area Sanremo. Ma chi sono i finalisti di Sanremo Giovani 2020? Scopriamolo insieme.

Finalisti: chi sono

La finale di Sanremo Giovani 2020 di stasera decreterà i 6 giovani che saliranno sul palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte, insieme ai due in arrivo da Area Sanremo. Inoltre durante la serata Amadeus svelerà anche i nomi dei 26 Big in gara. Insomma, il countdown verso il 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo è partito. I dieci finalisti che si sfideranno stasera sono:

I 10 finalisti di Sanremo Giovani 2020 si esibiranno live accompagnati da una band e dovranno convincere la Giuria Televisiva che già li conosce bene per averli giudicati nei cinque appuntamenti di AmaSanremo. Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù, eccellenze della musica italiana in tutte le sue forme e le sue espressioni, avranno il compito di decidere chi saranno i 6 giovani tra i 10 che raggiungeranno il Teatro Ariston. Al loro voto si aggiungerà quello popolare del Televoto e quello della Commissione Musicale, capitanata dal Direttore Artistico Amadeus. Infine, i 2 artisti selezionati dalla Commissione Musicale tra i vincitori di Area Sanremo, completeranno il gruppo delle 8 Nuove Proposte. Sarà Amadeus a fare gli onori di casa, accompagnato dall’inseparabile Riccardo Rossi, in una serata che si preannuncia piena di sorprese. Il Direttore Artistico, infatti, svelerà i nomi dei Campioni del prossimo Festival di Sanremo.

Sanremo Giovani 2020, streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e streaming Sanremo Giovani 2020? Lo show condotto da Amadeus e Riccardo Rossi, come detto, va in onda oggi – giovedì 17 dicembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre, 501 in HD, al tasto 101 del decoder Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sarà possibile seguire la diretta anche su Radio 2 con la conduzione di Ema Stokholma.

