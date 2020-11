Chi è Avincola, il cantante in gara ad AmaSanremo

Questa sera, giovedì 19 novembre 2020, AmaSanremo presenterà un nuovo concorrente in gara: si tratta di Avincola, che partecipa in questa puntata insieme ad altri tre cantanti. AmaSanremo è il programma condotto da Amedeus che va in onda in seconda serata su Rai 1 e che ha ormai preso il posto di Sanremo Giovani. Ma chi è Avincola? Un nome che non è del tuttos conosciuto al pubblico di Sanremo, poiché aveva giò partecipato a Sanremo Giovani 2019 arrivando tra i dieci finalisti di quell’edizione. Quest’anno invece presenta il suo brano, Goal!, nella rosa de 20 finalisti di AmaSanremo. Classe 1987, Avincola è un giovane cantatuore romano – uno dei più promettenti – vincitore di tanti concorsi (come il Premio Stefano Rosso, Premio Bottegha d’Autore). A 21 anni ha pubblicato un Ep di inediti catturando l’attenzione della critica, nel 2013 ha iniziato a collaborare con il produttore Edoardo de Angelis. Negli ultimi anni, dopo un lungo periodo di ricerca, ha prodotto il brano “Tra poco” per l’etichetta Leave Music. Chi vuole seguire il giovane cantante su Instagram può trovare qui il suo account ufficiale.

Streaming e tv

Dove vedere AmaSanremo in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. È possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

Potrebbero interessarti Chi è Chico, il cantante in gara ad AmaSanremo Occhi Niagara, il testo della canzone di Hu ad AmaSanremo Chi è Hu, la cantante in gara ad AmaSanremo