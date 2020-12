Sanremo Giovani 2020: finalisti, giuria, regolamento, i 26 Big in gara al Festival

Questa sera, 17 dicembre 2020, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda Sanremo Giovani 2020. Amadeus, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, svelerà i nomi dei 26 Big che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival, che si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021, e ci sarà la finale tra i Giovani per scoprire chi saranno le otto Nuove Proposte che saliranno sul palco dell’Ariston. Una serata da non perdere, con la finale di Sanremo Giovani 2020 e i 26 Big presenti in studio. Ma qual è la giuria, il regolamento e come si vota? Ecco tutte le anticipazioni dello show di stasera.

Finalisti

Sono 961 i giovani che hanno presentato la loro candidatura con la speranza di accedere alle Nuove Proposte di Sanremo 2021. Dopo le audizioni e le semifinali di AmaSanremo (condotto sempre da Amadeus e andato in onda su Rai 1 in seconda serata), questa sera per la finale di Sanremo Giovani sono rimasti in 10. I finalisti sono: Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli.

Durante la serata i 10 finalisti si esibiranno dal vivo, accompagnati da una band, davanti alla giuria televisiva già vista ad AmaSanremo, composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Piero Pelù e Morgan. Da questi 10 cantanti verranno selezionati sei delle otto Nuove Proposte del prossimo Festival. Gli altri due posti sono riservati ai due cantanti provenienti da Area Sanremo. Oltre alla Giuria Televisiva, esprimeranno le proprie preferenze anche il pubblico da casa, tramite Televoto, e la Commissione Musicale, capitanata dal direttore artistico Amadeus.

Giuria e regolamento

Parte ufficialmente il countdown verso il Festival di Sanremo 2021. Questa sera infatti conosceremo i nomi dei 26 Big in gara e delle 8 Nuove Proposte che saliranno sul palco dell’Ariston per la 71esima edizione della popolare kermesse, in programma dal 2 al 6 marzo 2021. Come detto, i dieci finalisti di Sanremo Giovani si esibiranno dal vivo e solo 6 di loro li rivedremo a marzo, insieme agli altri due cantanti selezioni da Area Sanremo.

A giudicare le esibizioni dei 10 finalisti di Sanremo Giovani saranno Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù, eccellenze della musica italiana in tutte le sue forme e le sue espressioni, avranno il compito di decidere chi saranno i 6 giovani tra i 10 che raggiungeranno il Teatro Ariston. Al loro voto si aggiungerà quello popolare del Televoto e quello della Commissione Musicale, capitanata dal Direttore Artistico Amadeus.

I 26 Big di Sanremo 2021

Quali saranno i 26 Big della 71esima edizione del Festival? Lo scopriremo questa sera, 17 dicembre, durante la diretta in prima serata su Rai 1 di Sanremo Giovani 2020, la trasmissione condotta da Amadeus dal Teatro del Casinò di Sanremo, con la partecipazione di Riccardo Rossi. I 26 Big saranno presenti alla serata e sfileranno, “portando” il titolo della loro canzone.

In questi giorni in rete sono circolati come di consueto vari nomi sui possibili Campioni del prossimo Festival, ma l’annuncio ufficiale avverrà solo stasera. “Non saranno più venti come previsto dal regolamento, ma 26 – ha annunciato a sorpresa Amadeus, che per la difficile selezione ha ascoltato quasi 300 brani -, due in più rispetto all’anno scorso. Forse è record. Ma ne avrei potuti scegliere altri 20 per la qualità dei lavori arrivati”.

“Il festival deve guardare obbligatoriamente al futuro e lo fa con giovani molto orientati all’estero. La media dell’età sarà tra le più basse mai registrate”, ha aggiunto il conduttore e direttore artistico, confermato alla guida di Sanremo per il secondo anno consecutivo. Le donne saranno dieci. Secondo il toto-nomi, tra i possibili Big in gara potrebbero esserci Fedez con Francesca Michielin, Arisa, Noemi, Annalisa, Malika Ayane. In lizza anche Max Gazzé, Francesco Renga, Ermal Meta. Tra i giovani meno conosciuti al pubblico di Rai 1, ma già amatissimi, la giovane rapper Madame, Mara Sattei, Fulminacci, Willie Peyote, i Maneskin, La Rappresentante di Lista. Potrebbero tornare in Riviera anche Irama, Ghemon, Lo Stato Sociale.

Sanremo Giovani 2020, streaming e diretta tv

Dove vedere in diretta tv e streaming Sanremo Giovani 2020? Lo show condotto da Amadeus e Riccardo Rossi, come detto, va in onda oggi – giovedì 17 dicembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre, 501 in HD, al tasto 101 del decoder Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sarà possibile seguire la diretta anche su Radio 2 con la conduzione di Ema Stokholma.

