Chi è Hu, la cantante in gara ad AmaSanremo

Questa sera, giovedì 19 novembre 2020, va in onda un’altra puntata di AmaSanremo, il programma che ha preso il posto di Sanremo Giovani ed è condotto in seconda serata da Amadeus. Sono quattro i cantanti che si sfideranno per accedere alla fase successiva e, tra i concorrenti di questa sera, vediamo gareggiare Hu, pseudonimo di Federica Ferracuti. Classe 1994, Hu è nata nelle Marche e la sua passione per la musica è sbocciata a 12 anni. Ha preso lezioni di chitarra jazz e poi ha imparato a suonare il pianoforte, il basso, batteria e violoncello da autodidatta. Prima d’intraprendere la carriera da solista, ha fatto parte di alcune band. Perché ha scelto questo pseudonimo? Hu è un riferimento ad una divinità egiziana che, secondo alcuni studi, rappresenterebbe la creazione. Chi vuole seguirla su Instagram può trovarla qui.

Streaming e tv

Dove vedere AmaSanremo in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. È possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

