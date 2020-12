Quando va in onda il Festival di Sanremo 2021: le date e la scaletta

Quando va in onda il Festival di Sanremo 2021 su Rai 1? La kermesse canora che sarà presentata ancora una volta da Amadeus (e dall’amico Fiorello) andrà in onda da martedì 2 marzo 2021 a sabato 6 marzo 2021 dal Teatro Ariston in prima serata tv (indicativamente dalle ore 20,30-20,45). In tutto, come al solito, cinque serate in cui si esibiranno i 26 big e le Nuove Proposte. Ma vediamo insieme la scaletta delle varie serate del Festival di Sanremo 2021.

Scaletta serate

Come detto, per il Festival di Sanremo 2021 sono previste cinque serate. La prima martedì 2 marzo 2021; l’ultima sabato 6 marzo 2021. Ma vediamo insieme il programma serata per serata.

Prima serata: 2 marzo 2021

Sezione Campioni: esibizione dei primi 13 big in gara. Votano Giuria Demoscopica e Televoto al 50 per cento: al termine classifica parziale.

esibizione dei primi 13 big in gara. Votano Giuria Demoscopica e Televoto al 50 per cento: al termine classifica parziale. Sezione Nuove Proposte: esibizione di 4 canzoni dei Giovani in gara. Votano Giuria Demoscopica e Televoto: al termine delle esibizioni, viene stilata una classifica parziale; le prime 2 in classifica accedono alla Quarta Serata, le altre 2 sono eliminate.

Seconda serata: 3 marzo 2021

Sezione Campioni: esibizione dei secondi 13 BIG in gara. Votano Giuria Demoscopica e Televoto al 50 per cento: al termine si stila una classifica congiunta di tutte le 26 canzoni big in gara risultante dalle percentuali di voto ottenute nel corso delle due serate.

esibizione dei secondi 13 BIG in gara. Votano Giuria Demoscopica e Televoto al 50 per cento: al termine si stila una classifica congiunta di tutte le 26 canzoni big in gara risultante dalle percentuali di voto ottenute nel corso delle due serate. Sezione Nuove Proposte: esibizione di 4 canzoni dei Giovani in gara. Votano Giuria Demoscopica e Televoto: al termine delle esibizioni, viene stilata una classifica parziale; le prime 2 in classifica accedono alla Quarta Serata, le altre 2 sono eliminate.

Terza serata: 4 marzo 2021

Sezione Campioni: esibizione dei 26 big in gara su una canzone edita scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore: i Campioni possono scegliere di esibirsi da soli o con ospiti italiani o stranieri. Votano solo Orchestra e Coristi del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dai big in questa serata e quelle ottenute nelle precedenti porta a una nuova classifica delle 26 canzoni in gara.

Quarta serata: 5 marzo 2021

Sezione Campioni: esibizione di tutti e 26 i big. Vota solo la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Si stila una nuova classifica provvisoria delle 26 canzoni in gara facendo la media tra le percentuali di voto ottenute dai Big in questa serata e quelle ottenute nelle precedenti.

esibizione di tutti e 26 i big. Vota solo la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Si stila una nuova classifica provvisoria delle 26 canzoni in gara facendo la media tra le percentuali di voto ottenute dai Big in questa serata e quelle ottenute nelle precedenti. Sezione Nuove Proposte – Finale: esibizione delle 4 canzoni finaliste dei Giovani in gara. Votano Giuria Demoscopica (33 per cento), Televoto (34 per cento) e Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web (33 per cento). La prima classificata vince la Sezione Nuove Proposte.

Quinta e ultima serata: 6 marzo 2021

Sezione Campioni – Finale Sanremo 2021: esibizione di tutti e 26 i big. Votano Giuria Demoscopica, Televoto e Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web (con il Televoto che vale il 34 per cento). La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni. I 3 big col punteggio più alto si esibiranno nuovamente (dal vivo o con RVM dell’ultima esibizione) e saranno sottoposti nuovamente a votazione della Giuria Demoscopica, del pubblico tramite Televoto e della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, azzerando però tutte le percentuali e i voti registrati in precedenza. La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione vince il Festival di Sanremo 2021.

Streaming e tv

Abbiamo visto quando va in onda (le date) e la scaletta delle varie serate del Festival di Sanremo 2021, ma dove si potrà vedere la kermesse canora? L’evento, come detto, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 a partire dalle ore 20,30-20,45. Sarà possibile seguire il festival anche via streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it e via Radio.

