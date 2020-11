Chi è Davide Shorty, il cantante in gara ad AmaSanremo

Questa sera, giovedì 26 novembre 2020, va in onda una nuova puntata di AmaSanremo, il programma che ha sostituito Sanremo Giovani e che va in onda in seconda serata su Rai 1 con la fedele conduzione di Amadeus. Questa sera saranno quattro i concorrenti che punteranno a raggiungere la finale e, tra gli sfidanti, incontriamo Davide Shorty che canterà Regina. Davide Sciortino, in arte Shorty, è un rapper palermitano, conosciuto in Sicilia per aver fatto part della band Combomastas’. Nel 2007 ha realizzato un album da solista, Piccolo, e il singolo “U Tagghiamu stu Palluni” l’anno seguente. Dopo qualche anno vissuto a Londra per immergersi anche in una nuova lingua, Davide ha fondato la band “Retrospective For Love” nato dall’incontro con il chitarrista Alessandro La Barbera e la cantante Leslie Phillips. Dopo quest’avventura, Davide Shorty si è presentato ad X Factor per la nona edizione conquistando pubblico e giuria: di fatto si è classificato al terzo posto.

Il suo primo album ufficiale, Straniero, è arrivato nel 2016, mentre due anni dopo arriva il secondo, Terapia di gruppo, dove è presente anche Tormento nel brano Fuori di noi. Il terzo album, La soluzione reboot, invece è uscito nel 2020 e ha anticipato la sua partecipazione a Sanremo. Davide insegna anche musica e su Instagram ha un account ufficiale.

Streaming e tv

Dove vedere AmaSanremo in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. È possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

