Chiara Ferragni al Festival di Sanremo? Il Codacons indignato: “Facciamo causa alla Rai”

Ormai sembra essere una corsa a due tra Chiara Ferragni e Diletta Leotta quella per il ruolo di co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020 accanto al direttore artistico Amadeus. L’influencer di Cremona e la showgirl ed ex giornalista siciliana, infatti, secondo i rumors si stanno contendendo il posto sul leggendario palco dell’Ariston per l’edizione numero settanta, in programma dal 4 all’8 febbraio.

Se il nome di Diletta Leotta è venuto fuori solo negli ultimi giorni, di Chiara Ferragni a Sanremo si parla già da moltissimo tempo. Al punto che la stessa influencer, nelle scorse settimane, ha deciso di intervenire sull’argomento, seppur con un secco “no comment“.

A intervenire a gamba tesa sulla possibile presenza della Ferragni al Festival è stato però il Codacons: il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha annunciato infatti che, qualora l’influencer di Cremona diventasse davvero co-conduttrice, farebbe causa alla Rai. Il motivo? L’utilizzo che Chiara Ferragni fa del proprio figlio, Leone, sui social network.

Chiara Ferragni a Sanremo, il Codacons annuncia una causa alla Rai

Questo il duro comunicato con cui Codacons ha minacciato un’azione legale contro viale Mazzini: “Siamo pronti ad intentare una causa legale contro la Rai e ad impugnare dinanzi alla Corte dei Conti e alla Procura il contratto di ingaggio di Chiara Ferragni qualora sia confermato il suo ruolo a Sanremo. Sarebbe una scelta sbagliata per l’azienda, che dovrebbe individuare modelli più adatti all’interno di programmi diretti ad un vasto pubblico, costituito in prevalenza da giovani”.

“Chiara Ferragni – si legge ancora – è stata infatti oggetto di numerose denunce alle autorità competenti per l’uso totalmente errato dei social network, con particolare riferimento all’utilizzo che la stessa fa su Instagram del proprio figlio. Quest’ultimo è utilizzato a scopo commerciale per promuovere marchi e prodotti vari, in totale violazione delle norme vigenti che tutelano i minori e la loro privacy. Tutto ciò, unitamente alle numerose polemiche che hanno coinvolto l’influencer […] rendono del tutto inopportuna una sua partecipazione a Sanremo”.

Arrivato a questo punto, i toni del comunicato della Codacons si fanno ancora più duri: “Se la Rai confermerà la scelta della Ferragni, consentendo di portare nel servizio pubblico pubblicità e speculazioni commerciali, il Codacons impugnerà il contratto di ingaggio della Ferragni, rivolgendosi a Corte dei Conti e magistratura, e denuncerà l’azienda per concorso in eventuali reati”.

Come reagirà la Rai davanti alle minacce della Codacons? Al momento, da viale Mazzini non è arrivata alcuna replica. Come anche da Chiara Ferragni.

