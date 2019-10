Sanremo 2020, Amadeus non ha scelto Belen

Continua il chiacchiericcio sul festival di Sanremo, e giorno dopo giorno le novità dell’edizione 2020 vengono svelate: le ultime voci riguardano Amadeus e Belen.

Il conduttore ha fatto sapere, in un’intervista apparsa sul Messaggero, che Belen non è tra le vallette che lo affiancheranno durante la settantesima edizione, sebbene molti parlavano della possibilità che la showgirl argentina potesse accompagnarlo sul palco dell’Ariston.

Belen ha già condotto il festival di Sanremo nel 2011 e nel 2012.

E sarebbe proprio questo il motivo per cui Amadeus non ha voluto Belen Rodriguez al suo fianco durante la conduzione di Sanremo 2020. Secondo il presentatore di Rai 1, infatti, la show girl non sarebbe una novità, avendo già varcato la soglia dell’Ariston.

“Esclude il ritorno di Belen?”, chiede un giornalista della testata al conduttore tv. E Amadeus risponde di si: “Direi di sì. Voglio un festival imprevedibile, pieno di novità”, afferma il conduttore.

Dunque, anche se il nome delle due donne che condurranno la kermesse musicale insieme ad Amadeus non è ancora noto, sappiamo per certo che tra loro non ci sarà Belen.

La modella dovrà accontentarsi del Dopofestival.

