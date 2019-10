Belen Rodriguez e quella foto da giovane in cui era molto diversa

Belen Rodriguez, sempre bellissima, ci ha mostrato spesso le sue foto da giovane, ma raramente quelle da giovanissima. Ed è proprio uno di questi scatti in cui la showgirl argentina ha appena 13 anni a destare la curiosità di tanti fan (e anche qualche domanda).

La foto è stata pubblicata dalla stessa Belen su Facebook quattro anni fa: era il gennaio del 2015 quando la showgirl argentina faceva il suo “coming out”, pubblicando una foto in cui era praticamente irriconoscibile.

“Una Belèn chiquitita chiquitita… #13anni #iltempovola #sentiamo #vida”, scriveva la showgirl accanto alla foto del passato. Belen Rodriguez giovanissima sembrava davvero un’altra persona: magrolina, capelli lunghi e sguardo innocente, davanti a un alberello di Natale.

Lo scatto della showgirl ad appena 13 anni ha fatto il giro del web e in tanti si sono chiesti se nel tempo Belen Rodriguez sia diventata la donna pazzesca che è in modo “naturale” oppure se abbia fatto ricorso all’aiutino della chirurgia plastica.

Sono tanti gli utenti che alludono proprio all’intervento di chirurghi per mettere a posto le labbra e i denti, oltre al seno. Ma per quanto riguarda proprio il seno, è stata la stessa showgirl argentina a confessare qualche tempo fa di essersi sottoposta a un intervento chirurgico per “risistemare” il seno. “L’ho ritoccato perché avevo perso otto chili e non mi piaceva più. Volevo indietro le mie te**e”, ha rivelato candidamente la bellissima Belen.

Rispetto ad altri presunti “ritocchini”, Belen Rodriguez non ha mai fatto cenno a nulla e probabilmente non lo farà mai. Gli invidiosi potranno anche appellarsi al passato della modella argentina per criticarla, ma la verità è che oggi resta innegabilmente una delle donne più belle dello spettacolo.

