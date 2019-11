Sanremo, Diletta Leotta vicina alla conduzione del Festival al fianco di Amadeus

Inizia a prendere forma la 70esima edizione del Festival di Sanremo, condotta quest’anno da Amadeus, che ne è anche il direttore artistico. Ancora da definire, invece, chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston. Nelle ultime settimane si sono fatti tanti nomi, ma adesso sembra esserci qualche certezza in più. La scelta di Amadeus sembra essere ricaduta su Diletta Leotta, la bella giornalista sportiva di DAZN.

Se nei giorni scorsi il nome caldo era quello di Vanessa Incontrada, molto amata dal pubblico per la sua simpatia e versatilità, nelle ultime ore sembra prendere sempre più piede il nome della Leotta. A rivelarlo è il settimanale Chi, secondo cui “sarà Diletta Leotta la bionda che accompagnerà Amadeus sul palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo. In questi giorni la showgirl ha iniziato a far allenamento, soprattutto piscina, per arrivare in forma alla kermesse. Mancano solo le firme tra le parti”.

A detta del giornale diretto da Signorini, dunque, sarebbe quasi fatta. Probabilmente insieme alla Leotta e ad Amadeus ci sarà un’altra figura femminile. Sempre secondo Chi, ci sarà una “valletta mora”. Al momento ci sarebbe un vero e proprio testa a testa: “In pole position la ballerina Lorella Boccia, moglie di Niccolò Presta, figlio di Lucio, ed Elisabetta Gregoraci, anche lei rappresentata dall’agente dei vip. Visto il peso che Presta ha con i suoi artisti nella composizione del cast del Festival sarà interessante vedere se alla fine prevarranno gli affetti familiari o gli interessi di scuderia”.

Molto caldo anche il toto-ospiti. Probabile la presenza a Sanremo 2020 di Tiziano Ferro, in questo periodo impregnato con la promozione del suo nuovo album Accetto miracoli. Laura Pausini ha invece smentito pubblicamente una sua partecipazione al Festival, dopo che era circolata l’ipotesi di una sua presenza all’Ariston addirittura come conduttrice della finale.

Per Diletta Leotta si tratterebbe di un ritorno a Sanremo dopo l’esperienza del 2017, quando partecipò dopo lo scandalo di alcune sue foto private rubate dal suo cellulare.

